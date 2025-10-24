Верховная Рада проголосовала за Бюджет-2026, а после этого приняла закон о похоронном деле. Народный депутат Украины Дмитрий Разумков считает, что это достаточно символично.

«Страна может оказаться на грани»: в Раде шокированы принятым бюджетом

"С такой сметой страна действительно может оказаться на грани.

В нем нет реальной поддержки армии. Нет решений, которые помогут вернуть наших людей из-за границы, возобновить бизнес, поддержать малозащищенных или развивать образование. Но есть почти миллиард гривен на финансирование политических партий. На биллборды, газеты, ролики, партийные офисы", – отмечает нардеп.

Он подчеркивает, задумывался ли кто-то из его коллег, как к этому относятся люди?

"Может они поблагодарят за новые налоги на продажу подержанных вещей? С которых хотят собрать 14 миллиардов гривен, чтобы профинансировать Кабмин!

Может украинцы поблагодарят за 5,5 миллиарда на стратегические коммуникации и единый марафон, который они не смотрят? Или за 1,5 миллиарда на Офис президента и 4 млрд на Государственное управление делами?

Возможно, кто-то скажет спасибо за повышение минимальной пенсии на 234 гривны и детских выплат на 8 тыс грн – не в месяц, а в целом?" – подчеркивает политик.

Он добавил, что когда власти спокойно говорят, что бюджет, скорее всего, будут пересматривать — это уже приговор.

"Ибо он должен выполняться, а не переписываться! Такая смета – это не документ развития страны. Это сценарий ее постепенного упадка!" – резюмировал Разумков.

