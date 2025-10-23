logo_ukra

BTC/USD

110052

ETH/USD

3884.06

USD/UAH

41.9

EUR/UAH

48.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Біженці Прем’єрка Свириденко зробила важливу заяву для переселенців
commentss НОВИНИ Всі новини

Прем’єрка Свириденко зробила важливу заяву для переселенців

Для компенсації за зруйноване житло Уряд виділив додаткові кошти

23 жовтня 2025, 18:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Ще понад 1600 родин, чиї домівки були знищені внаслідок збройної агресії Росії, зможуть придбати нове житло. Уряд виділив додаткові 2,5 млрд грн на житлові сертифікати за програмою єВідновлення. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Прем’єрка Свириденко зробила важливу заяву для переселенців

Прем’єрка Свириденко зробила важливу заяву для переселенців

"Як це працює на практиці? Розповім на прикладі історії Валентини Троян із Донеччини, з якою ми нещодавно зустрілись у Полтаві.

Дім Валентини на Донеччині зруйнували росіяни. Відео руїн своєї хати вона побачила в телеграм-каналах. Подала документи в ЦНАП, провели дистанційне обстеження дроном — комісія схвалила компенсацію. Через п’ять днів їй надійшли 3,6 млн грн. Сума кожній родині розраховується індивідуально.

Її родина — одна з понад 143 тисяч сімей, які вже скористалися програмою. Держава виплатила понад 50 млрд грн.", – наголосила Свириденко.

За її словами, подавати заявки можна через "Дію", у ЦНАПі або у нотаріуса.

Крім того, тепер для підтвердження руйнувань вистачить одного загального фото, а геолокація може бути з похибкою до 10 м. Також дозволяється використовувати як підтвердження космічні знімки та дані підрозділів Сил оборони для місць, куди не можуть дістатися комісії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні пропонують поширити механізм компенсацій за програмою єВідновлення за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях, починаючи з 2014 року і передбачити відповідні кошти на ці цілі. Про це заявив народний депутат Павло Фролов.

"Наголосив на цьому у своєму виступі під час розгляду держбюджету-2026. Комплексно це вирішує законопроєкт 13136 нашої ТСК, яким пропонується:

▪ дистанційне обстеження зруйнованого житла на ТОТ та видача сертифікатів;

▪ відсутність додаткових обстежень у повністю знищених війною містах;

▪ закладається основа для відшкодування за вціліле житло на ТОТ", – наголошує нардеп.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини