Ще понад 1600 родин, чиї домівки були знищені внаслідок збройної агресії Росії, зможуть придбати нове житло. Уряд виділив додаткові 2,5 млрд грн на житлові сертифікати за програмою єВідновлення. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Прем’єрка Свириденко зробила важливу заяву для переселенців

"Як це працює на практиці? Розповім на прикладі історії Валентини Троян із Донеччини, з якою ми нещодавно зустрілись у Полтаві. Дім Валентини на Донеччині зруйнували росіяни. Відео руїн своєї хати вона побачила в телеграм-каналах. Подала документи в ЦНАП, провели дистанційне обстеження дроном — комісія схвалила компенсацію. Через п’ять днів їй надійшли 3,6 млн грн. Сума кожній родині розраховується індивідуально. Її родина — одна з понад 143 тисяч сімей, які вже скористалися програмою. Держава виплатила понад 50 млрд грн.", – наголосила Свириденко.

За її словами, подавати заявки можна через "Дію", у ЦНАПі або у нотаріуса.

Крім того, тепер для підтвердження руйнувань вистачить одного загального фото, а геолокація може бути з похибкою до 10 м. Також дозволяється використовувати як підтвердження космічні знімки та дані підрозділів Сил оборони для місць, куди не можуть дістатися комісії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні пропонують поширити механізм компенсацій за програмою єВідновлення за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях, починаючи з 2014 року і передбачити відповідні кошти на ці цілі. Про це заявив народний депутат Павло Фролов.

"Наголосив на цьому у своєму виступі під час розгляду держбюджету-2026. Комплексно це вирішує законопроєкт 13136 нашої ТСК, яким пропонується:

▪ дистанційне обстеження зруйнованого житла на ТОТ та видача сертифікатів;

▪ відсутність додаткових обстежень у повністю знищених війною містах;

▪ закладається основа для відшкодування за вціліле житло на ТОТ", – наголошує нардеп.