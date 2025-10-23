Еще более 1600 семей, чьи дома были уничтожены в результате вооруженной агрессии России, смогут приобрести новое жилье. Правительство выделило дополнительные 2,5 млрд грн на жилищные сертификаты по программе Восстановление. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Премьер Свириденко сделала важное заявление для переселенцев

"Как это работает на практике? Расскажу на примере истории Валентины Троян из Донецкой области, с которой мы недавно встретились в Полтаве. Дом Валентины в Донецкой области разрушили россияне. Видео развалин своего дома она увидела в телеграмм-каналах. Подала документы в ЦНАП, провели дистанционное обследование дроном – комиссия одобрила компенсацию. Через пять дней ей поступило 3,6 млн грн. Сумма каждой семье рассчитывается индивидуально. Ее семья — одна из более 143 тысяч семей, которые уже воспользовались программой. Государство выплатило более 50 млрд грн.", – подчеркнула Свириденко.

По ее словам, подавать заявки можно через "Дию", в ЦНАПе или у нотариуса.

Кроме того, теперь для подтверждения разрушений хватит одной общей фотографии, а геолокация может быть с погрешностью до 10 м. Также разрешается использовать в качестве подтверждения космические снимки и данные подразделений Сил обороны для мест, куда не могут добраться комиссии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине предлагают распространить механизм компенсаций по программе еВосстановление за потерянное жилье на временно оккупированных территориях, начиная с 2014 года и предусмотреть соответствующие средства на эти цели. Об этом заявил народный депутат Павел Фролов.

"Сказал это в своем выступлении во время рассмотрения госбюджета-2026. Комплексно это решает законопроект 13136 нашей ВСК, которым предлагается:

▪ дистанционное обследование разрушенного жилья на ВОТ и выдача сертификатов;

▪ отсутствие дополнительных обследований в полностью уничтоженных войной городах;

▪ закладывается основа для возмещения за уцелевшее жилье на ВОТ", – отмечает нардеп.