В Україні необхідно поширити механізм компенсацій за програмою єВідновлення за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях, починаючи з 2014 року і передбачити відповідні кошти на ці цілі. Про це заявив народний депутат Павло Фролов.

У Раді пропонують розширити механізм компенсацій за житло: що відомо

"Наголосив на цьому у своєму виступі під час розгляду держбюджету-2026. Комплексно це вирішує законопроєкт 13136 нашої ТСК, яким пропонується:

▪ дистанційне обстеження зруйнованого житла на ТОТ та видача сертифікатів;

▪ відсутність додаткових обстежень у повністю знищених війною містах;

▪ закладається основа для відшкодування за вціліле житло на ТОТ", – наголошує нардеп.

Він підкреслив, що на засіданні Ради коаліції Прем’єр-міністр Юлія Свириденко підтримала прийняття цього законопроєкту у першому читанні, тому буде посилено роботу у цьому напрямку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що переселенці, житло яких зруйновано на окупованих територіях, незабаром можуть отримати компенсацію, проте профінансувати цей запит можуть далеко не всім, зазначають в Мінрозвитку.

Компенсацію за зруйноване житло зможуть отримати поки що 3700 родин з тимчасово окупованих територій. Про це сказала заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська. Водночас очікують, що запит на нову програму буде майже в 7 разів більше. У відомстві шукають джерела фінансування для виплат.