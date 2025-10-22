В Украине необходимо распространить механизм компенсаций по программе еВосстановление за утраченное жилье на временно оккупированных территориях, начиная с 2014 года и предусмотреть соответствующие средства на эти цели. Об этом заявил народный депутат Павел Фролов.

В Раде предлагают расширить механизм компенсаций за жилье: что известно

"Сказал это в своем выступлении во время рассмотрения госбюджета-2026. Комплексно это решает законопроект 13136 нашей ВСК, которым предлагается:

▪ дистанционное обследование разрушенного жилья на ВОТ и выдача сертификатов;

▪ отсутствие дополнительных обследований в полностью уничтоженных войной городах;

▪ закладывается основа для возмещения за уцелевшее жилье на ВОТ", – отмечает нардеп.

Он подчеркнул, что на заседании Совета коалиции Премьер-министр Юлия Свириденко поддержала принятие этого законопроекта в первом чтении, поэтому будет ужесточена работа в этом направлении.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что переселенцы, жилье которых разрушено на оккупированных территориях, вскоре могут получить компенсацию, однако профинансировать этот запрос могут далеко не всем, отмечают в Минразвития.

Компенсацию за разрушенное жилье смогут получить пока 3700 семей из временно оккупированных территорий. Об этом сказала заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Наталья Козловская. В то же время ожидается, что запрос на новую программу будет почти в 7 раз больше. В ведомстве ищут источники финансирования для выплат.