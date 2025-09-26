Космічні хабарі за обстеження: відомий в Україні лікар потрапив у гучний скандал

Керівника дніпровської лікарні ім. Мечникова Сергія Риженка звинувачують у корупційних діях та блокуванні доступу пацієнтів до безкоштовного МРТ-обстеження, яке вони мають право проходити. Відвідувачі закладу заявляють, що з червня не можуть скористатися МРТ-апаратом через його постійні поломки. Водночас згідно з декларацією Риженка, за минулий рік він отримав понад 1 мільйон гривень зарплати, а загальні заощадження його родини перевищують 7 мільйонів гривень.

Фото: з відкритих джерел

Про це розповів волонтер Ігор Лаченков, автор Telegram-каналу "Лачен пише", який закликав Кабінет міністрів втрутитися у ситуацію.

"Прошу МОЗ звернути увагу на цю проблему. Але, схоже, основна проблема – це сам головний лікар Мечникова, який за час керівництва став мільйонером", – написав Лаченков у коментарі до однієї зі скарг.

Станом на 25 вересня ні Сергій Риженко, ні представники МОЗ не дали офіційної відповіді на ці звинувачення.

Пацієнти лікарні скаржаться, що МРТ-апарати часто виходять з ладу. При цьому на їх ремонт виділяються значні кошти: за даними Prozorro, заклад уклав угоди на суму понад 414 тисяч гривень на ремонт і технічне обслуговування томографів, а також планує витратити ще понад 41 тисячу гривень. Однак тим, хто не бажає чекати, пропонують пройти "безкоштовне" МРТ… за гроші.

Нагадаємо, що наприкінці серпня 2025 року у лікарні ім. Мечникова запустили єдиний на Дніпропетровщині сучасний магнітно-резонансний томограф. Поки співробітники дякували за нове обладнання, донька одного з пацієнтів повідомила, що її батько не зміг пройти безкоштовне обстеження через поломку апарату. Водночас платне МРТ було доступне.

