Космические взятки за обследование: известный в Украине врач попал в громкий скандал

Руководителя днепровской больницы им. Мечникова Сергея Рыженко обвиняют в коррупционных действиях и блокировании доступа пациентов к бесплатному МРТ-обследованию, которое они имеют право проходить. Посетители заведения заявляют, что с июня не могут воспользоваться МРТ-аппаратом из-за его постоянных поломок. В то же время, согласно декларации Рыженко, за прошлый год он получил более 1 миллиона гривен зарплаты, а общие сбережения его семьи превышают 7 миллионов гривен.

Фото: из открытых источников

Об этом рассказал волонтер Игорь Лаченков, автор Telegram-канала "Лачен пишет", призвавший Кабинет министров вмешаться в ситуацию.

"Прошу Минздрав обратить внимание на эту проблему. Но, похоже, основная проблема – сам главный врач Мечникова, который за время руководства стал миллионером", – написал Лаченков в комментарии к одной из жалоб.

По состоянию на 25 сентября ни Сергей Рыженко, ни представители Минздрава не дали официального ответа на эти обвинения.

Пациенты больницы жалуются, что МРТ-аппараты часто выходят из строя. При этом на их ремонт выделяются значительные средства: по данным Prozorro, заведение заключило соглашения на сумму более 414 тысяч гривен на ремонт и техническое обслуживание томографов, а также планирует потратить еще более 41 тысяч гривен. Однако тем, кто не желает ждать, предлагают пройти "бесплатное" МРТ за деньги.

Напомним, что в конце августа 2025 в больнице им. Мечникова запустили единственный в Днепропетровской области современный магнитно-резонансный томограф. Пока сотрудники благодарили за новое оборудование, дочь одного из пациентов сообщила, что ее отец не смог пройти бесплатное обследование из-за поломки аппарата. В то же время платное МРТ было доступно.

