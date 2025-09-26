У Путіна знайшли черговий спосіб жорсткого терору на окупованих територіях: що відбувається

Російська Федерація посилює інформаційно-культурний тиск на мешканців окупованих територій України, зокрема шляхом активної русифікації. Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), на Херсонщині окупаційна адміністрація почала заміну українських вивісок на російськомовні та навіть радянського зразка.

Фото: з відкритих джерел

Такі дії є частиною цілеспрямованої політики Кремля, яка має на меті витіснення української мови, культури й національної ідентичності з публічного простору.

Очільник окупаційної влади в Каховці Павло Філіпчук 22 вересня заявив, що у місті та навколишніх селах уже проводиться заміна вивісок на російськомовні. За його словами, ініціатива виходить від голови окупаційної адміністрації області Володимира Сальдо, який посилається на так званий "закон про захист російської мови".

Цей закон було оновлено російським диктатором Володимиром Путіним 24 червня 2025 року. Поправки, що набудуть чинності в березні 2026-го, вимагають, аби всі написи в магазинах, на товарах та інфраструктурі були виключно російською. Використання латиниці в назвах ЖК також опиниться під забороною.

Нові вимоги також зобов’язують дублювати будь-який іноземний текст російською — однаковим шрифтом, розміром і в тому ж місці. Як зазначають аналітики ISW, Росія використовує ці норми як інструмент для повного витіснення української мови з публічного життя.

Філіпчук додав, що демонтаж україномовних вивісок тепер є спільною відповідальністю як окупаційної влади, так і місцевих жителів.

