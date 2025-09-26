logo_ukra

У Путіна різко посилили один з видів терору на окупованих територіях: що відомо

22 вересня керівник окупаційної влади Каховки Павло Філіпчук заявив, що в місті та навколишніх селах Херсонської області почали замінювати таблички й вивіски на російськомовні аналоги.

26 вересня 2025, 10:15
Російська Федерація посилює інформаційно-культурний тиск на мешканців окупованих територій України, зокрема шляхом активної русифікації. Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), на Херсонщині окупаційна адміністрація почала заміну українських вивісок на російськомовні та навіть радянського зразка.

У Путіна різко посилили один з видів терору на окупованих територіях: що відомо

Такі дії є частиною цілеспрямованої політики Кремля, яка має на меті витіснення української мови, культури й національної ідентичності з публічного простору.

Очільник окупаційної влади в Каховці Павло Філіпчук 22 вересня заявив, що у місті та навколишніх селах уже проводиться заміна вивісок на російськомовні. За його словами, ініціатива виходить від голови окупаційної адміністрації області Володимира Сальдо, який посилається на так званий "закон про захист російської мови".

Цей закон було оновлено російським диктатором Володимиром Путіним 24 червня 2025 року. Поправки, що набудуть чинності в березні 2026-го, вимагають, аби всі написи в магазинах, на товарах та інфраструктурі були виключно російською. Використання латиниці в назвах ЖК також опиниться під забороною.

Нові вимоги також зобов’язують дублювати будь-який іноземний текст російською — однаковим шрифтом, розміром і в тому ж місці. Як зазначають аналітики ISW, Росія використовує ці норми як інструмент для повного витіснення української мови з публічного життя.

Філіпчук додав, що демонтаж україномовних вивісок тепер є спільною відповідальністю як окупаційної влади, так і місцевих жителів.

Як вже писали "Коментарі", глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що відповідальність за припинення війни в Україні не має лежати виключно на Європі. За її словами, США та НАТО повинні брати на себе рівноцінну частку зобов’язань. Про це Каллас сказала під час Генеральної Асамблеї ООН. Особливу увагу вона приділила позиції президента США Дональда Трампа. 



