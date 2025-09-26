У Путина резко усилили один из видов террора на оккупированных территориях: что известно

Российская Федерация усиливает информационно-культурное давление на жителей оккупированных территорий Украины, в частности, путем активной русификации. Как сообщает Институт изучения войны (ISW), в Херсонской области оккупационная администрация начала замену украинских вывесок на русскоязычные и даже советского образца.

Фото: из открытых источников

Такие действия являются частью целенаправленной политики Кремля, целью которой является вытеснение украинского языка, культуры и национальной идентичности из публичного пространства.

Глава оккупационных властей в Каховке Павел Филипчук 22 сентября заявил, что в городе и окрестных селах уже производится замена вывесок на русскоязычные. По его словам, инициатива исходит от главы оккупационной администрации области Владимира Сальдо, ссылающегося на так называемый "закон о защите русского языка".

Этот закон был обновлен российским диктатором Владимиром Путиным 24 июня 2025 года. Поправки, которые вступят в силу в марте 2026 года, требуют, чтобы все надписи в магазинах, на товарах и инфраструктуре были исключительно на русском. Использование латиницы в названиях ЖК также окажется под запретом.

Новые требования также обязывают дублировать любой иностранный текст на русском – одинаковым шрифтом, размером и в том же месте. Как отмечают аналитики ISW, Россия использует эти нормы как инструмент полного вытеснения украинского языка из публичной жизни.

Филипчук добавил, что демонтаж украиноязычных вывесок теперь является общей ответственностью как оккупационных властей, так и местных жителей.

