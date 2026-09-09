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«Корупція під час війни – удар по державі зсередини»: заява ГВР щодо справи «Карфаген»

Справа «Карфаген» струсила оборонний сектор: Державне бюро розслідувань пообіцяло жорстку відповідальність за корупцію під час війни

9 вересня 2026, 14:08
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Недилько Ксения

Громадсько-військовий рух (ГВР) виступив із заявою, у якій кваліфікував злочин щодо розкрадання ресурсів у тилу під час війни фігурантів операції  НАБУ та САП "Карфаген", як "корупцію на крові" та дії, що підривають обороноздатність і державність України.

«Корупція під час війни – удар по державі зсередини»: заява ГВР щодо справи «Карфаген»

Ілюстративне фото

У своїй заяві організація закликала до негайного безкомпромісного очищення країни від системної корупції, застерігши, що безкарність та хабарництво загрожують поразкою у війні.

У зв'язку з цим ГВР висунув вимогу до правоохоронних та судових органів щодо забезпечення повної прозорості та максимальної швидкості слідчих дій.

У ГВР наполягають на застосуванні найсуворішого судового покарання для кожного фігуранта операції Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) "Карфаген"  – без права на заставу чи пом'якшення вироків, а також на притягненні до відповідальності всіх співучасників незалежно від їхніх посад.

Крім того, ГВР звернувся до медіа та громадських організацій із закликом установити цивільний контроль за перебігом розслідування та судового розгляду справи.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації, яка, за даними слідства, систематично отримувала хабарі за безперешкодну роботу шахрайських кол-центрів. Організацію, як стверджують правоохоронці, створив один із керівників структурного підрозділу Офісу генерального прокурора.                                                                                                       



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