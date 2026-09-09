«Коррупция во время войны – удар по государству изнутри»: заявление ОВД по делу «Карфаген»

Общественно-военное движение (ОВД) выступило с заявлением, в котором квалифицировало преступление по хищению ресурсов в тылу во время войны фигурантов операции НАБУ и САП "Карфаген", как "коррупцию на крови" и действия, подрывающие обороноспособность и государственность Украины.

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В своем заявлении организация призвала к немедленному бескомпромиссному очищению страны от системной коррупции, предупредив, что безнаказанность и взяточничество угрожают поражением в войне.

В связи с этим ОВД выдвинуло требование к правоохранительным и судебным органам по обеспечению полной прозрачности и максимальной скорости следственных действий.

В ОВД настаивают на применении строжайшего судебного наказания для каждого фигуранта операции Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) "Карфаген" – без права на залог или смягчение приговоров, а также привлечении к ответственности всех соучастников независимо от их должностей.

Кроме того, ОВД обратилось к медиа и общественным организациям с призывом установить гражданский контроль за ходом расследования и судебного разбирательства дела.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, которая, по данным следствия, систематически получала взятки за беспрепятственную работу мошеннических колл-центров. Организацию, как утверждают правоохранители, создал один из руководителей структурного подразделения Офиса генерального прокурора.