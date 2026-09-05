НАБУ розкрило подробиці справи за участю чиновника Офісу Генпрокурора

НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації, яка, за даними слідства, систематично отримувала хабарі за безперешкодну роботу шахрайських кол-центрів. Організацію, як стверджують правоохоронці, створив один із керівників структурного підрозділу Офісу генерального прокурора.

НАБУ. Фото: з відкритих джерел

За версією слідства, у середині 2025 року чиновник сформував групу та сам очолив її. До діяльності нібито було залучено чинних працівників прокуратури та інших наближених до керівника осіб.

Учасники схеми, за даними НАБУ, забезпечували захист шахрайських кол-центрів від перешкод у їхній роботі. Такі структури обманювали громадян України та іноземців, після чого отримані кошти виводилися та легалізувалися через різні фінансові операції.

Правоохоронці встановили, що понад 20 млн. грн. могли бути спрямовані на придбання нерухомості, коштовностей та іншого дорогого майна.

Ще близько 12 млн. грн. складає, за попередньою оцінкою, мінімальна ринкова вартість активів, які керівник групи нібито намагався приховати шляхом оформлення на третіх осіб. Серед них – нерухомість в апарт-комплексі у Карпатському регіоні.

Крім того, понад 10 млн грн, згідно з матеріалами слідства, було розміщено на рахунках близьких людей. Гроші у своїй могли маскуватися під законні доходи від підприємницької діяльності.

Правоохоронці повідомили про викриття п'ятьох учасників організації. Їхні дії попередньо кваліфіковані за статтями Кримінального кодексу про створення та участь у злочинній організації, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Слідчі дії продовжуються. НАБУ та САП встановлюють інших можливих учасників схеми та походження всіх виявлених активів.

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