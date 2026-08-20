НАБУ раскрыло новые подробности относительно преступной группы с участием руководителей ОП и нардепов

Деятельность преступной организации, в которую, по данным следствия, входили действующий и бывший народные депутаты, а также чиновники Офиса президента и другие лица, не ограничивалась легализацией незаконно полученных средств. В НАБУ заявили, что участники схемы также подозреваются в масштабном незаконном завладении предприятиями и дорогой недвижимостью.

НАБУ. Фото: из открытых источников

О подробностях расследования в новом видео НАБУ и САП рассказал детектив Александр Иванов. По его словам, главной целью организации было установление контроля над активами, принадлежавшими другим владельцам.

Для реализации схемы, как утверждает следствие, участники организации заключали так называемое "понятийное соглашение" и использовали механизмы рейдерского захвата. В частности, речь идет о подделке документов о праве собственности и использовании ложных судебных решений.

По данным НАБУ, осенью 2025 года фигуранты незаконно завладели активами предприятий общей стоимостью более 248 миллионов гривен. В мае 2026 года они по версии следствия пытались установить контроль над киевской недвижимостью стоимостью более 207 миллионов гривен.

Отдельной целью являлось предприятие, контроль над которым открывал доступ к недвижимости в центральной части Киева. Ее стоимость оценивается более чем в 500 миллионов гривен.

Для захвата активов, по словам детектива, привлекали хакеров. Они якобы действовали под видом государственных регистраторов, получали доступ в реестры юридических лиц и вносили туда поддельные документы и ложные данные об изменении владельцев.

Через два дня корпоративные права захваченных предприятий, по версии следствия, переоформили на подконтрольных лиц. Фактически ими оказались телохранители одного из соорганизаторов.

Расследование продолжается, а окончательные выводы по вине фигурантов должен установить суд.

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