logo_ukra

BTC/USD

63543

ETH/USD

1860.45

USD/UAH

44.87

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події НАБУ взялося за чиновницькі статки: скільки справ відкрито через брехню в деклараціях
commentss НОВИНИ Всі новини

НАБУ взялося за чиновницькі статки: скільки справ відкрито через брехню в деклараціях

У бюро також розслідують незаконне збагачення та неподання декларацій, а державі й територіальним громадам уже відшкодували понад 864 млн гривень

11 серпня 2026, 18:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Національне антикорупційне бюро України за перші сім місяців 2026 року розпочало 65 кримінальних проваджень, пов’язаних із незаконним збагаченням та порушеннями у декларуванні. Про це йдеться у відповіді НАБУ на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

НАБУ взялося за чиновницькі статки: скільки справ відкрито через брехню в деклараціях

НАБУ перевіряє декларації чиновників

Найбільше проваджень стосується декларування недостовірної інформації. За статтею 366-2 Кримінального кодексу України бюро розпочало 50 кримінальних проваджень. Ще 14 справ кваліфіковано за статтею 368-5 ККУ – щодо незаконного збагачення. Одне провадження стосується неподання декларації суб’єктом декларування.

Водночас НАБУ зазначило, що окремий облік повідомлень про підозру у розрізі проваджень, зареєстрованих за відповідний період, не ведеться. Через це надати інформацію про кількість таких повідомлень саме за цими справами бюро не може.

Окремо у відповіді НАБУ наведені результати щодо повернення коштів. Протягом першого півріччя 2026 року у кримінальних провадженнях, які розслідувало бюро, в інтересах держави та територіальних громад було відшкодовано 864 млн 617 тис. гривень.

Значні обсяги майна також були арештовані у справах, за якими за перше півріччя складено обвинувальні акти. Зокрема, йдеться про 2008 земельних ділянок загальною площею понад 6714 гектарів, 71 об’єкт житлової нерухомості, 21 об’єкт нежитлової нерухомості та 86 транспортних засобів.

Крім того, НАБУ вказало на арешт грошових коштів у гривнях, доларах США та євро, 25 корпоративних прав, а також іншого майна, серед якого акції та майнові права на нерухомість. Частину арештованих активів передавали в управління АРМА.

Таким чином, статистика НАБУ демонструє, що декларування статків залишається одним із ключових напрямів антикорупційних розслідувань у 2026 році.

Читайте також на порталі "Коментарі" — скандал з підозрою НАБУ Тищенкові: нардеп шокував реакцією і версією причини.

НАБУ взялося за чиновницькі статки: скільки справ відкрито через брехню в деклараціях - фото 2


НАБУ взялося за чиновницькі статки: скільки справ відкрито через брехню в деклараціях - фото 2
НАБУ взялося за чиновницькі статки: скільки справ відкрито через брехню в деклараціях - фото 2



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини