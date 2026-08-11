НАБУ взялося за чиновницькі статки: скільки справ відкрито через брехню в деклараціях

Національне антикорупційне бюро України за перші сім місяців 2026 року розпочало 65 кримінальних проваджень, пов’язаних із незаконним збагаченням та порушеннями у декларуванні. Про це йдеться у відповіді НАБУ на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

НАБУ перевіряє декларації чиновників

Найбільше проваджень стосується декларування недостовірної інформації. За статтею 366-2 Кримінального кодексу України бюро розпочало 50 кримінальних проваджень. Ще 14 справ кваліфіковано за статтею 368-5 ККУ – щодо незаконного збагачення. Одне провадження стосується неподання декларації суб’єктом декларування.

Водночас НАБУ зазначило, що окремий облік повідомлень про підозру у розрізі проваджень, зареєстрованих за відповідний період, не ведеться. Через це надати інформацію про кількість таких повідомлень саме за цими справами бюро не може.

Окремо у відповіді НАБУ наведені результати щодо повернення коштів. Протягом першого півріччя 2026 року у кримінальних провадженнях, які розслідувало бюро, в інтересах держави та територіальних громад було відшкодовано 864 млн 617 тис. гривень.

Значні обсяги майна також були арештовані у справах, за якими за перше півріччя складено обвинувальні акти. Зокрема, йдеться про 2008 земельних ділянок загальною площею понад 6714 гектарів, 71 об’єкт житлової нерухомості, 21 об’єкт нежитлової нерухомості та 86 транспортних засобів.

Крім того, НАБУ вказало на арешт грошових коштів у гривнях, доларах США та євро, 25 корпоративних прав, а також іншого майна, серед якого акції та майнові права на нерухомість. Частину арештованих активів передавали в управління АРМА.

Таким чином, статистика НАБУ демонструє, що декларування статків залишається одним із ключових напрямів антикорупційних розслідувань у 2026 році.

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