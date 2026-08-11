НАБУ взялось за чиновничье состояние: сколько дел открыто из-за лжи в декларациях

Национальное антикоррупционное бюро Украины за первые семь месяцев 2026 года начало 65 уголовных производств, связанных с незаконным обогащением и нарушениями в декларировании. Об этом говорится в ответе НАБУ на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

НАБУ проверяет декларации чиновников

Больше всего производств касается декларирования недостоверной информации. По статье 366-2 Уголовного кодекса Украины бюро возбудило 50 уголовных производств. Еще 14 дел квалифицировано по статье 368-5 УКУ – по незаконному обогащению. Одно производство касается непредставления декларации субъектом декларирования.

В то же время НАБУ отметило, что отдельный учет сообщений о подозрении в разрезе производств, зарегистрированных за соответствующий период, не ведется. Поэтому предоставить информацию о количестве таких сообщений именно по этим делам бюро не может.

Отдельно в ответе НАБУ приведены результаты возврата средств. В течение первого полугодия 2026 года в уголовных производствах, расследованных бюро, в интересах государства и территориальных общин было возмещено 864 млн 617 тыс. гривен.

Значительные объемы имущества были арестованы по делам, по которым за первое полугодие составлены обвинительные акты. В частности, речь идет о 2008 году земельных участков общей площадью более 6714 гектаров, 71 объект жилой недвижимости, 21 объект нежилой недвижимости и 86 транспортных средств.

Кроме того, НАБУ отметило арест денежных средств в гривнах, долларах США и евро, 25 корпоративных прав, а также другого имущества, среди которого акции и имущественные права на недвижимость. Часть арестованных активов была передана в управление АРМА.

Таким образом, статистика НАБУ демонстрирует, что декларирование состояния остается одним из ключевых направлений антикоррупционных расследований в 2026 году.

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