НАБУ розкрило нові подробиці щодо злочинної групи за участі керівників ОП і нардепів

Діяльність злочинної організації, до якої, за даними слідства, входили чинний і колишній народні депутати, а також високопосадовці Офісу президента та інші особи, не обмежувалася легалізацією незаконно отриманих коштів. У НАБУ заявили, що учасників схеми також підозрюють у масштабному незаконному заволодінні підприємствами та дорогою нерухомістю.

НАБУ. Фото: з відкритих джерел

Про деталі розслідування у новому відео НАБУ та САП розповів детектив Олександр Іванов. За його словами, головною метою організації було встановлення контролю над активами, які належали іншим власникам.

Для реалізації схеми, як стверджує слідство, учасники організації укладали так звану "понятійну угоду" та використовували механізми рейдерського захоплення. Зокрема, йдеться про підроблення документів щодо права власності та використання неправдивих судових рішень.

За даними НАБУ, восени 2025 року фігуранти незаконно заволоділи активами підприємств загальною вартістю понад 248 мільйонів гривень. У травні 2026 року вони, за версією слідства, намагалися встановити контроль над київською нерухомістю вартістю понад 207 мільйонів гривень.

Окремою ціллю було підприємство, контроль над яким відкривав доступ до нерухомості в центральній частині Києва. Її вартість оцінюють більш ніж у 500 мільйонів гривень.

Для захоплення активів, за словами детектива, залучали хакерів. Вони нібито діяли під виглядом державних реєстраторів, отримували доступ до реєстрів юридичних осіб та вносили туди підроблені документи і неправдиві дані про зміну власників.

За два дні корпоративні права захоплених підприємств, за версією слідства, переоформили на підконтрольних осіб. Фактично ними виявилися охоронці одного зі співорганізаторів.

Розслідування триває, а остаточні висновки щодо вини фігурантів має встановити суд.

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