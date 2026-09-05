НАБУ раскрыло подробности дела с участием чиновника Офиса Генпрокурора

НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, которая, по данным следствия, систематически получала взятки за беспрепятственную работу мошеннических колл-центров. Организацию, как утверждают правоохранители, создал один из руководителей структурного подразделения Офиса генерального прокурора.

НАБУ. Фото: из открытых источников

По версии следствия, в середине 2025 года чиновник сформировал группу и сам возглавил ее. К деятельности якобы были привлечены действующие сотрудники прокуратуры и другие приближенные к руководителю лица.

Участники схемы, по данным НАБУ, обеспечивали защиту мошеннических колл-центров от препятствий в их работе. Такие структуры обманывали граждан Украины и иностранцев, после чего полученные средства выводились и легализовывались через различные финансовые операции.

Правоохранители установили, что более 20 млн грн могли быть направлены на приобретение недвижимости, драгоценностей и другого дорогостоящего имущества.

Еще около 12 млн грн составляет, по предварительной оценке, минимальная рыночная стоимость активов, которые руководитель группы якобы пытался скрыть путем оформления на третьих лиц. Среди них – недвижимость в апарт-комплексе в Карпатском регионе.

Кроме того, более 10 млн грн, согласно материалам следствия, были размещены на счетах близких людей. Деньги при этом могли маскироваться под законные доходы от предпринимательской деятельности.

Правоохранители сообщили о разоблачении пяти участников организации. Их действия предварительно квалифицированы по статьям Уголовного кодекса о создании и участии в преступной организации, а также легализации имущества, полученного преступным путем.

Следственные действия продолжаются. НАБУ и САП устанавливают других возможных участников схемы и происхождение всех выявленных активов.

Читайте также на портале "Комментарии" — НАБУ раскрыло новые подробности относительно преступной группы с участием руководителей ОП и нардепов.



