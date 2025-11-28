Військовослужбовець Сил оборони України Станіслав Бунятов з позивним "Осман" різко висловився щодо корупційних скандалів під час повномасштабної війни в Україні.

«Корупціонерів мають судити батьки загиблих воїнів», – військовий

"Наших політиків і корупціонерів має судити суд присяжних, який складатиметься з батьків загиблих воїнів", – наголосив військовий.

Зазначимо, що сьогодні НАБУ і САП проводять обшуки у керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Іноземні ЗМІ вже повідомляли, що процесуальні дії нібито пов’язані із спецоперацією "Мідас" щодо корупційних схем у сфері енергетики.

В "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власні джерела в антикорупційних органах, повідомляють, що проведені обшуки у керівника ОП, проте про підозру жодній особі не повідомляли.

"НАБУ і САП на підставі ухвали слідчого судді ВАКС провели обшуки у керівника Офісу Президента України. Про підозру жодній особі не повідомляли", — зазначив співрозмовник агентства.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк у Telegram звернувся до президента України Володимира Зеленського з вимогою терміново звільнити голову Офісу Президента України Андрія Єрмака, у якого сьогодні НАБУ і САП проводять обшуки вдома.

"Після всього обсягу корупції, цинічного розкрадання на енергетиці та оборонці, Ви абсолютно не маєте жодного права тягнути з цим рішенням. Не треба:

▪ Чекати поки українці дотиснуть це рішення

▪ Поки Єрмак отримає підозру

▪ Поки суд обере справедливе покарання

Ви просто маєте зараз взяти ручку та поставити один підпис. Звільнити людину, яка несе повну відповідальність за те, що банда Міндіча грабувала країну всі ці роки. А хтось потім будував собі на ці гроші маєтки. І не тільки ж в Козині, правда?" – звертається до Зеленського Железняк.

Він наголошує, що всі спроби відтягнути це рішення підірвуть довіру українців.