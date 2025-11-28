Военнослужащий Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман" резко высказался по поводу коррупционных скандалов во время полномасштабной войны в Украине.

«Коррупционеров должны судить родители погибших воинов», – военный

"Наших политиков и коррупционеров должен судить суд присяжных, который будет состоять из родителей погибших воинов", — подчеркнул военный.

Отметим, что сегодня НАБУ и САП проводят обыски у руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Иностранные СМИ уже сообщали, что процессуальные действия якобы связаны со спецоперацией "Мидас" по коррупционным схемам в сфере энергетики.

В Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники в антикоррупционных органах сообщают, что проведены обыски у руководителя ОП, однако о подозрении ни одному лицу не сообщали.

"НАБУ и САП на основании определения следователя судьи ВАКС провели обыски у руководителя Офиса Президента Украины. О подозрении ни одному лицу не сообщали", — отметил собеседник агентства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием срочно уволить главу Офиса Президента Украины Андрея Ермака, у которого сегодня НАБУ и САП проводят обыски дома.

"После всего объема коррупции, циничного хищения на энергетике и защитнике, Вы совершенно не имеете никакого права тянуть с этим решением. Не надо:

▪ Ждать пока украинцы дожмут это решение

▪ Пока Ермак получит подозрение

▪ Пока суд выберет справедливое наказание

Вы просто должны сейчас взять ручку и поставить одну подпись. Уволить человека, который несет полную ответственность за то, что банда Миндича грабила страну все эти годы. А кто потом строил себе на эти деньги имения. И не только в Козине, правда?" – обращается к Зеленскому Железняк.

Он отмечает, что все попытки оттянуть это решение подорвут доверие украинцев.