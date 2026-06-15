Королівський скандал в Осло: сина принцеси Норвегії засудили до чотирьох років тюрми за зґвалтування

У столиці Норвегії завершився гучний судовий процес, який прикував увагу всієї європейської спільноти. Магістрат Осло ухвалив суворий вирок щодо 29-річного Маріуса Борга Хейбі, визнавши його винним у низці серйозних злочинів проти статевої свободи та недоторканності особи.

Кронпринцеса Норвегії з сином

"Рішення у справі 29-річного Маріуса Борга Х е йб і виніс суд в Осло", — зазначають у судових звітах, уточнюючи, що родичу монаршої родини закидали десятки порушень закону.

Старший син кронпринцеси Метте-Маріт опинився на лаві підсудних за масивним переліком обвинувачень. Йшлося про наругу та агресивні дії щодо колишніх обраниць, ігнорування судових приписів, протизаконний обіг заборонених речовин, а також про нехтування правилами поведінки на дорозі.

"Суд визнав Х е йб і винним по 34 з 38 пунктів", — резюмують автори повідомлення, підкреслюючи, що до цього списку увійшли й два доведених факти зґвалтування.

Водночас за двома аналогічними статтями щодо сексуального насильства судді винесли виправдальний вердикт. Окрім тюремного терміну, засуджений отримав фінансове стягнення — його зобов'язали компенсувати завдані збитки постраждалим жінкам. Сукупний розмір цих виплат сягає 560 тисяч норвезьких крон, що еквівалентно приблизно 58 тисячам євро.

Зі свого боку, офіційні представники Норвезького королівського двору навідріз відмовилися коментувати рішення Феміди та поведінку чоловіка.

Слід зауважити, що Маріус народився у першому шлюбі кронпринцеси Метте-Маріт, тому він не має жодного права на престолонаслідування. Фігурант перебуває в ізоляторі під вартою ще з листопада 2024 року.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт опинилася в центрі гучного скандалу після оприлюднення нових документів, що підтверджують її тривалі контакти із засудженим сексуальний злочинцем Джеффрі Епштейном. Майбутня королева виступила з офіційним зверненням, у якому визнала, що її зв’язки з американським фінансистом були тіснішими, ніж вважалося раніше.