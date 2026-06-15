Королевский скандал в Осло: сын принцессы Норвегии приговорен к четырем годам тюрьмы за изнасилование

В столице Норвегии завершился громкий судебный процесс, приковавший внимание всего европейского сообщества. Магистрат Осло вынес суровый приговор в отношении 29-летнего Мариуса Борга Хейби, признав его виновным в ряде серьезных преступлений против половой свободы и неприкосновенности личности.

Кронпринцесса Норвегии с сыном

"Решение по делу 29-летнего Мариуса Борга Хейб и вынес суд в Осло", — отмечают в судебных отчетах, уточняя, что родственника монаршей семьи обвиняли в десятках нарушений закона.

Старший сын кронпринцессы Мэтте-Марит оказался на скамье подсудимых по массивному перечню обвинений. Речь шла о поругании и агрессивных действиях в отношении бывших избранниц, игнорировании судебных предписаний, противозаконном обращении запрещенных веществ, а также о пренебрежении правилами поведения на дороге.

"Суд признал Хе йб и виновным по 34 из 38 пунктов", — резюмируют авторы сообщения, подчеркивая, что в этот список вошли и два доказанных факта изнасилования.

В то же время по двум аналогичным статьям по сексуальному насилию судьи вынесли оправдательный вердикт. Кроме тюремного срока осужденный получил финансовое взыскание — его обязали компенсировать нанесенный ущерб пострадавшим женщинам. Совокупный размер этих выплат составляет 560 тысяч норвежских крон, что эквивалентно примерно 58 тысячам евро.

Со своей стороны официальные представители Норвежского королевского двора наотрез отказались комментировать решение Фемиды и поведение мужчины.

Следует заметить, что Мариус родился в первом браке кронпринцессы Мэтте-Марит, поэтому он не имеет права на престолонаследие. Фигурант находится в изоляторе под стражей с ноября 2024 года.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что кронпринцесса Норвегии Мэтте-Марит оказалась в центре громкого скандала после обнародования новых документов, подтверждающих ее длительные контакты с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Будущая королева выступила с официальным обращением, в котором признала, что ее связи с американским финансистом были более тесными, чем считалось ранее.