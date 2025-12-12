logo_ukra

Головна Новини Суспільство Скандали Конфуз в Ашгабаті: Путін двічі не зміг правильно вимовити прізвище лідерів Туркменістану
commentss НОВИНИ Всі новини

Конфуз в Ашгабаті: Путін двічі не зміг правильно вимовити прізвище лідерів Туркменістану

Президент Росії Володимир Путін під час офіційного міжнародного заходу в Ашгабаті опинився в курйозній ситуації — він двічі не зміг правильно вимовити прізвища керівників Туркменістану

12 грудня 2025, 15:48
Автор:
Ткачова Марія

Під час виступу на міжнародному форумі в столиці Туркменістану президент РФ Володимир Путін двічі припустився помилки, намагаючись вимовити прізвища чинного президента країни Сердара Бердимухамедова та його батька — національного лідера туркменського народу Гурбангули Бердимухамедова.

Конфуз в Ашгабаті: Путін двічі не зміг правильно вимовити прізвище лідерів Туркменістану

Путін не справився з прізвищами лідерів

Інцидент стався в межах форуму "Мир і довіра: єдність цілей в інтересах сталого майбутнього", який проходив в Ашгабаті. Після того як Сердар Бердимухамедов передав слово російському президенту, Путін вирішив привітати туркменське керівництво з ухваленням Генеральною асамблеєю ООН резолюції щодо "Постійного нейтралітету Туркменістану".               

Однак під час промови президент РФ так і не зміг коректно вимовити прізвище ані чинного глави держави, ані його батька. Спочатку він заплутався, звертаючись до Сердара Бердимухамедова, а згодом повторив помилку, згадуючи Гурбангули Бердимухамедова, який раніше очолював країну та нині має статус національного лідера.

Обидві помилки прозвучали публічно під час офіційного заходу й швидко поширилися в медіа та соціальних мережах. Користувачі звернули увагу на те, що навіть під час підготовленої промови Путін не зміг дотриматися елементарного дипломатичного етикету.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що темпи наступу російської армії в Україні є найнижчими серед усіх великих воєнних кампаній за останні сто років. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на порівняльний аналіз історичних бойових дій та нинішньої ситуації на фронті.



