Конфуз в Ашгабаті: Путін двічі не зміг правильно вимовити прізвище лідерів Туркменістану

Під час виступу на міжнародному форумі в столиці Туркменістану президент РФ Володимир Путін двічі припустився помилки, намагаючись вимовити прізвища чинного президента країни Сердара Бердимухамедова та його батька — національного лідера туркменського народу Гурбангули Бердимухамедова.

Путін не справився з прізвищами лідерів

Інцидент стався в межах форуму "Мир і довіра: єдність цілей в інтересах сталого майбутнього", який проходив в Ашгабаті. Після того як Сердар Бердимухамедов передав слово російському президенту, Путін вирішив привітати туркменське керівництво з ухваленням Генеральною асамблеєю ООН резолюції щодо "Постійного нейтралітету Туркменістану".

Однак під час промови президент РФ так і не зміг коректно вимовити прізвище ані чинного глави держави, ані його батька. Спочатку він заплутався, звертаючись до Сердара Бердимухамедова, а згодом повторив помилку, згадуючи Гурбангули Бердимухамедова, який раніше очолював країну та нині має статус національного лідера.

Обидві помилки прозвучали публічно під час офіційного заходу й швидко поширилися в медіа та соціальних мережах. Користувачі звернули увагу на те, що навіть під час підготовленої промови Путін не зміг дотриматися елементарного дипломатичного етикету.

