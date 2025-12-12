logo

BTC/USD

90055

ETH/USD

3067.56

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Конфуз в Ашхабаде: Путин дважды не смог правильно произнести фамилию лидеров Туркменистана
commentss НОВОСТИ Все новости

Конфуз в Ашхабаде: Путин дважды не смог правильно произнести фамилию лидеров Туркменистана

Президент России Владимир Путин во время официального международного мероприятия в Ашхабаде оказался в курьезной ситуации — он дважды не смог правильно произнести фамилии руководителей Туркменистана

12 декабря 2025, 15:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Во время выступления на международном форуме в столице Туркменистана президент РФ Владимир Путин дважды допустил ошибку, пытаясь произнести фамилии действующего президента страны Сердара Бердымухамедова и его отца — национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.

Конфуз в Ашхабаде: Путин дважды не смог правильно произнести фамилию лидеров Туркменистана

Путин не справился с фамилиями лидеров

Инцидент произошел в рамках проходившего в Ашхабате форума "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего". После того, как Сердар Бердымухамедов передал слово российскому президенту, Путин решил поздравить туркменское руководство с принятием Генеральной ассамблеей ООН резолюции о "Постоянном нейтралитете Туркменистана".

Однако во время речи президент РФ так и не смог корректно произнести фамилию ни действующего главы государства, ни его отца. Сначала он запутался, обращаясь к Сердару Бердымухамедову, а впоследствии повторил ошибку, вспоминая Гурбангулы Бердымухамедова, ранее возглавлявшего страну и ныне имеющего статус национального лидера.

Обе ошибки прозвучали публично во время официального мероприятия и быстро распространились в медиа и социальных сетях. Пользователи обратили внимание, что даже во время подготовленной речи Путин не смог соблюсти элементарный дипломатический этикет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что темпы наступления российской армии в Украине являются самыми низкими среди всех крупных военных кампаний за последние сто лет. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на сравнительный анализ исторических боевых действий и нынешней ситуации на фронте.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/svobodnieslova/8045
Теги:

Новости

Все новости