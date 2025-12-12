Конфуз в Ашхабаде: Путин дважды не смог правильно произнести фамилию лидеров Туркменистана

Рубрики
Ткачова Марія
Во время выступления на международном форуме в столице Туркменистана президент РФ Владимир Путин дважды допустил ошибку, пытаясь произнести фамилии действующего президента страны Сердара Бердымухамедова и его отца — национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.
Путин не справился с фамилиями лидеров
Инцидент произошел в рамках проходившего в Ашхабате форума "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего". После того, как Сердар Бердымухамедов передал слово российскому президенту, Путин решил поздравить туркменское руководство с принятием Генеральной ассамблеей ООН резолюции о "Постоянном нейтралитете Туркменистана".
Однако во время речи президент РФ так и не смог корректно произнести фамилию ни действующего главы государства, ни его отца. Сначала он запутался, обращаясь к Сердару Бердымухамедову, а впоследствии повторил ошибку, вспоминая Гурбангулы Бердымухамедова, ранее возглавлявшего страну и ныне имеющего статус национального лидера.
Обе ошибки прозвучали публично во время официального мероприятия и быстро распространились в медиа и социальных сетях. Пользователи обратили внимание, что даже во время подготовленной речи Путин не смог соблюсти элементарный дипломатический этикет.