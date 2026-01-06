logo_ukra

Кому війна, а кому корупція: на Закарпатті знайшли спосіб збагатитися на 45 мільйонів
commentss НОВИНИ Всі новини

Кому війна, а кому корупція: на Закарпатті знайшли спосіб збагатитися на 45 мільйонів

Справу про заволодіння майже 45 млн грн під час ремонту державної дороги на Закарпатті передано до суду

6 січня 2026, 17:28
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо підрядника та головного інженера технічного нагляду у справі про заволодіння бюджетними коштами під час ремонту дороги державного значення Р-21 "Долина – Хуст". Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Офісу генерального прокурора.





За даними слідства, підрядна організація завищувала вартість матеріалів і робіт, зокрема асфальтобетону та щебенево-піщаної суміші, вносячи до документів недостовірні та дублюючі дані. Колишній директор товариства подав замовнику понад 25 актів і довідок із фіктивними відомостями, а провідний інженер технагляду через службову недбалість погодив і підписав їх.

Унаслідок цього бюджету завдано збитків на понад 37,8 млн грн. Крім того, експертиза виявила порушення при виконанні ще одного договору з експлуатаційного утримання дороги на суму понад 7 млн грн. Загальні збитки — майже 45 млн грн.

Ексдиректору інкримінують заволодіння майном в особливо великих розмірах та службове підроблення, інженеру технагляду — службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено обвинувальним вироком суду.

Кому війна, а кому корупція: на Закарпатті знайшли спосіб збагатитися на 45 мільйонів - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат України Данило Гетманцев закликав миттєво робити кадрові зміни, простіше кажучи звільняти тих, хто не справляється зі снігопадами у містах. Конкретне місто він не назвав, проте наголосив, що раніше було краще з цим напрямком роботи.                                                                 



