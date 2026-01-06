Народний депутат України Данило Гетманцев закликав миттєво робити кадрові зміни, простіше кажучи звільняти тих, хто не справляється зі снігопадами у містах. Конкретне місто він не назвав, поте наголосив, що раніше було краще з цим напрямком роботи.

У Раді закликали робити кадрові висновки через снігопади

"В старі часи, коли раптом траплялися снігопади, існувала добра традиція – дорожники мали забезпечити чорний асфальт до 6:00 ранку. Незалежно ні від чого. В цьому не було дива. Був чіткий алгоритм взаємоповʼязаних дій при невиконанні якого особа миттєво позбавлялася посади. Мені здається, деякі традиції сивої давнини не треба геть забувати, перетворюючи кожний снігопад у катастрофу. А для цього миттєво робити кадрові висновки", – наголосив нардеп.

Зазначимо, що 8–9 січня у західних, північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині очікується ускладнення погоди. Синоптики Укргідрометцентру прогнозують:

Сніг і хуртовини

У західних, Вінницькій та Житомирській областях значний сніг – 10–25 см, пориви вітру до 15–18 м/с, хуртовини. На дорогах – снігові замети.

Ожеледиця та мокрий сніг

▪ У Київській і Чернігівській областях – сильний сніг і мокрий сніг (місцями до 25 см), хуртовини, налипання снігу, на дорогах ожеледиця.

▪ На півдні Київської та Чернігівської областей, у Сумській і Черкаській – сніг із дощем, місцями ожеледь.

10–11 січня різке похолодання.

▪ У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях – вночі 14–20° морозу, місцями до 23°, вдень 9–15° морозу;

▪ у Кіровоградській та Полтавській – 6–12° морозу;

▪ на півдні, сході та Дніпропетровщині – від 4° морозу до 4° тепла.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Дніпрі комунальники за ніч висипали 174 тонни піску, щоб після удару по заводу "Олейна" олія не потрапила у річку.