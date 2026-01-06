logo

В Раде призвали делать кадровые выводы из-за снегопадов
В Раде призвали делать кадровые выводы из-за снегопадов

Снегопады не должны быть катастрофой, отмечает нардеп

6 января 2026, 13:41
Автор:
Недилько Ксения

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев призвал мгновенно вносить кадровые изменения, проще говоря увольнять тех, кто не справляется со снегопадами в городах. Конкретный город он не назвал, потом подчеркнул, что раньше было лучше с этим направлением работы.

"В старые времена, когда вдруг случались снегопады, существовала хорошая традиция – дорожники должны были обеспечить черный асфальт до 6:00 утра. Независимо ни от чего.

В этом не было чуда. Был четкий алгоритм взаимосвязанных действий при невыполнении которого лицо мгновенно лишалось должности.

Мне кажется, некоторые традиции древности не надо забывать, превращая каждый снегопад в катастрофу.

А для этого мгновенно делать кадровые выводы", – подчеркнул нардеп.

Отметим, что 8-9 января в западных, северных областях, а также в Винницкой и Черкасской ожидается усложнение погоды. Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют:

Снег и метели

В западных, Винницкой и Житомирской областях сильный снег – 10-25 см, порывы ветра до 15-18 м/с, метели. На дорогах – снежные заносы.

Гололедица и мокрый снег

В Киевской и Черниговской областях – сильный снег и мокрый снег (местами до 25 см), метели, налипание снега, на дорогах гололедица.

На юге Киевской и Черниговской областей, в Сумской и Черкасской – снег с дождем, местами гололедица.

10-11 января резкое похолодание.

В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях – ночью 14–20° мороза, местами до 23°, днем 9–15° мороза;

в Кировоградской и Полтавской – 6–12° мороза;

на юге, востоке и Днепропетровщине – от 4° мороза до 4° тепла.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Днепре коммунальщики за ночь высыпали 174 тонны песка, чтобы после удара по заводу "Олейна" масло не попало в реку.



