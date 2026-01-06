Прокуратура направила в суд обвинительный акт по подрядчику и главному инженеру технического надзора по делу о завладении бюджетными средствами при ремонте дороги государственного значения Р-21 "Долина – Хуст". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генерального прокурора.

Кому война, а кому коррупция: в Закарпатье нашли способ обогатиться на 45 миллионов

По данным следствия, подрядная организация завышала стоимость материалов и работ, в частности, асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси, внося в документы недостоверные и дублирующие данные. Бывший директор общества подал заказчику более 25 актов и справок с фиктивными сведениями, а ведущий инженер технадзора по служебной халатности согласовал и подписал их.

В результате этого бюджета нанесен ущерб более чем на 37,8 млн грн. Кроме того, экспертиза выявила нарушения при выполнении еще одного договора по эксплуатационному содержанию дороги на сумму более 7 млн. грн. Общий ущерб – почти 45 млн грн.

Эксдиректору инкриминируют завладение имуществом в особо крупных размерах и служебный подлог, инженеру технадзора — служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия.

Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана обвинительным приговором суда.

