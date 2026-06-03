Компанія Aver Lex і старший партнер Сердюк: що відомо про захист Януковича та токсичних клієнтах

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Кречмаровская Наталия
Адвокатське об’єднання Aver Lex привертало увагу своїми скандальними та токсичними клієнтами. Так, старший партнер об'єднання Віталій Сердюк представляв інтереси президента-втікача Віктора Януковича у справах про держзраду та події Майдану.
Янукович і Сердюк. Фото з відкритих джерел
Видання Oboz.юей повідомляє, що об’єднання декілька років вело справу Януковича, а Сердюк безпосередньо зустрічався з експрезидентом в Росії. Втім, де саме була зустріч адвокат не уточнив. Сердюк повідомляв, що в адвокатському портфелі є й справи інших українців, які переслідуються з політичних мотивів, пише ЗМІ.
Журналісти зазначають, що під час процесу у справі про державну зраду команда захисту Януковича регулярно потрапляла в центр скандалів. А після початку повномасштабної війни співпраця з Януковичем стала токсичною навіть для юридичної спільноти.
Журналісти нагадали й іншу історію — зв’язок Aver Lex із колишнім першим заступником директора ДБР Олександром Бабіковим. Він, до призначення в бюро, працював в Aver Lex.
Цю інформацію, як зазначають журналісти, підтвердила і тодішня директорка ДБР Ірина Венедіктова. Щоправда, вона зазначила, що Бабіков не займатиметься справами Майдану.
Ще одна, не менш чутлива історія, за даними ЗМІ, є справа НАБУ та САП щодо розтрати коштів на закупівлях комплектуючих для динамічного захисту танків (провадження 22023000000000094). Збитки — понад 7 млн грн.
Фігурує фірма Aver Lex, за даними видання, і у справі проти колишнього одеського військкома Євгена Борисова. Йому інкримінують незаконне збагачення під час війни. Aver Lex фігурує як заставодавець: адвокатське об’єднання начебто внесло частину застави за Борисова у справі про незаконне збагачення, пишуть журналісти.
Вказали журналісти і на цікаві контакти довкола Aver Lex. Так, за даними видання, керуюча партнерка фірми Ольга Просянюк, яка також була адвокаткою Януковича та судді Павла Вовка, відвідувала весілля Андрія Довбенка — юриста, якого медіа називали "смотрящим" за Міністерством юстиції.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про “камбек” соратників Януковича.