logo_ukra

BTC/USD

66777

ETH/USD

1864.06

USD/UAH

44.35

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Компанія Aver Lex і старший партнер Сердюк: що відомо про захист Януковича та токсичних клієнтах
commentss НОВИНИ Всі новини

Компанія Aver Lex і старший партнер Сердюк: що відомо про захист Януковича та токсичних клієнтах

Захист Януковича та інші скандальні справи: що відомо про компанію Aver Le та старшого партнера Сердюка

3 червня 2026, 15:41
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Адвокатське об’єднання Aver Lex привертало увагу своїми скандальними та токсичними клієнтами. Так, старший партнер об'єднання Віталій Сердюк представляв  інтереси президента-втікача Віктора Януковича у справах про держзраду та події Майдану. 

Компанія Aver Lex і старший партнер Сердюк: що відомо про захист Януковича та токсичних клієнтах

Янукович і Сердюк. Фото з відкритих джерел

Видання Oboz.юей повідомляє, що об’єднання декілька років вело справу Януковича, а Сердюк безпосередньо зустрічався з експрезидентом в Росії. Втім, де саме була зустріч адвокат не уточнив. Сердюк повідомляв, що в адвокатському портфелі є й справи інших українців, які переслідуються з політичних мотивів, пише ЗМІ. 

Журналісти зазначають, що під час процесу у справі про державну зраду команда захисту Януковича регулярно потрапляла в центр скандалів. А після початку повномасштабної війни співпраця з Януковичем стала токсичною навіть для юридичної спільноти.

“Асоціація правників України призупинила партнерство з Aver Lex, а сама фірма лише у квітні 2022 року, судячи з ухвали ВАКС, припинила договір з експрезидентом-втікачем”, — зазначає видання. 

Журналісти нагадали й іншу історію — зв’язок Aver Lex із колишнім першим заступником директора ДБР Олександром Бабіковим. Він, до призначення в бюро, працював в Aver Lex. 

“Саме адвокати з орбіти Aver Lex  домагалися відкриття проваджень проти "слідчих Майдану", а згодом ці справи опинилися у структурі, де керівну посаду отримав Бабіков. Це викликало серйозні питання про конфлікт інтересів”, — пише видання. 

Цю інформацію, як зазначають журналісти, підтвердила і тодішня директорка ДБР Ірина Венедіктова. Щоправда, вона зазначила, що Бабіков не займатиметься справами Майдану.

Ще одна, не менш чутлива історія, за даними ЗМІ, є справа НАБУ та САП щодо розтрати коштів на закупівлях комплектуючих для динамічного захисту танків (провадження 22023000000000094). Збитки — понад 7 млн грн.

“У вироку суду Aver Lex згадується серед суб’єктів, із якими фігурант провадження здійснював фінансові операції. Саме адвокатське об’єднання не є обвинуваченим у справі, однак сама поява назви фірми у провадженні щодо розтрати коштів на оборонних закупівлях під час війни виглядає вкрай токсично”, — пише ЗМІ. 

Фігурує фірма Aver Lex, за даними видання, і у справі проти колишнього одеського військкома Євгена Борисова. Йому інкримінують незаконне збагачення під час війни. Aver Lex фігурує як заставодавець: адвокатське об’єднання начебто внесло частину застави за Борисова у справі про незаконне збагачення, пишуть журналісти. 

“Формально це – законна процесуальна дія. Але сам факт того, що фірма, роками пов’язана із захистом Януковича, виступає заставодавцем за одного з найскандальніших ексвійськкомів країни, став черговим ударом по репутації об’єднання”, — зазначає ЗМІ.

Вказали журналісти і на цікаві контакти довкола Aver Lex. Так, за даними видання, керуюча партнерка фірми Ольга Просянюк, яка також була адвокаткою Януковича та судді Павла Вовка, відвідувала весілля Андрія Довбенка — юриста, якого медіа називали "смотрящим" за Міністерством юстиції. 

“Сама по собі присутність на таких заходах не є доказом порушень. Але вона демонструє коло зв’язків, у якому роками перебували люди, пов’язані з Aver Lex: політики, судді, фігуранти антикорупційних розслідувань та представники старої системи впливу”, — підсумовує ЗМІ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про “камбек” соратників Януковича. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини