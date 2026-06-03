Компания Aver Lex и старший партнер Сердюк: что известно о защите Януковича и токсичных клиентах

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Кречмаровская Наталия
Адвокатское объединение Aver Lex привлекало внимание своими скандальными и токсичными клиентами. Так, старший партнер объединения Виталий Сердюк представлял интересы беглого президента Виктора Януковича по делам о госизмене и событиях Майдана.
Янукович и Сердюк. Фото из открытых источников
Издание Oboz.юэй сообщает, что объединение несколько лет вело дело Януковича, а Сердюк непосредственно встречался с экс-президентом в России. Впрочем, где была встреча адвокат не уточнил. Сердюк сообщал, что в адвокатском портфеле есть и дела других украинцев, преследуемых по политическим мотивам, пишет СМИ.
Журналисты отмечают, что во время процесса по делу о государственной измене команда защиты Януковича регулярно попадала в центр скандалов. А после начала полномасштабной войны сотрудничество с Януковичем стало токсичным даже для юридического сообщества.
Журналисты напомнили и другую историю – связь Aver Lex с бывшим первым заместителем директора ГБР Александром Бабиковым. Он до назначения в бюро работал в Aver Lex.
Эту информацию, как отмечают журналисты, подтвердила и тогдашняя директор ГБР Ирина Венедиктова. Правда, она отметила, что Бабиков не будет заниматься делами Майдана.
Еще одна, не менее чувствительная история, по данным СМИ, есть дело НАБУ и САП о растрате средств на закупках комплектующих для динамической защиты танков (производство 2202300000000094). Ущерб – более 7 млн грн.
Фигурирует фирма Aver Lex, по данным издания, и по делу против бывшего одесского военкома Евгения Борисова. Ему инкриминируют незаконное обогащение во время войны. Aver Lex фигурирует как залогодатель: адвокатское объединение якобы внесло часть залога за Борисова по делу о незаконном обогащении, пишут журналисты.
Указали журналисты и на интересные контакты вокруг Aver Lex. Так, по данным издания, управляющая партнерша фирмы Ольга Просянюк, также являвшаяся адвокатом Януковича и судьи Павла Вовка, посещала свадьбу Андрея Довбенко — юриста, которого медиа называли "смотрящим" за Министерством юстиции.
Напомним: портал "Комментарии" писал о "камбеке" соратников Януковича.