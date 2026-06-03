Компания Aver Lex и старший партнер Сердюк: что известно о защите Януковича и токсичных клиентах

Адвокатское объединение Aver Lex привлекало внимание своими скандальными и токсичными клиентами. Так, старший партнер объединения Виталий Сердюк представлял интересы беглого президента Виктора Януковича по делам о госизмене и событиях Майдана.

Янукович и Сердюк. Фото из открытых источников

Издание Oboz.юэй сообщает, что объединение несколько лет вело дело Януковича, а Сердюк непосредственно встречался с экс-президентом в России. Впрочем, где была встреча адвокат не уточнил. Сердюк сообщал, что в адвокатском портфеле есть и дела других украинцев, преследуемых по политическим мотивам, пишет СМИ.

Журналисты отмечают, что во время процесса по делу о государственной измене команда защиты Януковича регулярно попадала в центр скандалов. А после начала полномасштабной войны сотрудничество с Януковичем стало токсичным даже для юридического сообщества.

"Ассоциация юристов Украины приостановила партнерство с Aver Lex, а сама фирма только в апреле 2022 года, судя по постановлению ВАКС, прекратила договор с беглым экс-президентом", — отмечает издание.

Журналисты напомнили и другую историю – связь Aver Lex с бывшим первым заместителем директора ГБР Александром Бабиковым. Он до назначения в бюро работал в Aver Lex.

"Именно адвокаты с орбиты Aver Lex добивались открытия производств против "следователей Майдана", а впоследствии эти дела оказались в структуре, где руководящий пост получил Бабиков. Это вызвало серьезные вопросы о конфликте интересов", — пишет издание.

Эту информацию, как отмечают журналисты, подтвердила и тогдашняя директор ГБР Ирина Венедиктова. Правда, она отметила, что Бабиков не будет заниматься делами Майдана.

Еще одна, не менее чувствительная история, по данным СМИ, есть дело НАБУ и САП о растрате средств на закупках комплектующих для динамической защиты танков (производство 2202300000000094). Ущерб – более 7 млн грн.

"В приговоре суда Aver Lex упоминается среди субъектов, с которыми фигурант производства осуществлял финансовые операции. Именно адвокатское объединение не является обвиняемым по делу, однако само появление названия фирмы в производстве по растрате средств на оборонных закупках во время войны выглядит крайне токсично", — пишет СМИ.

Фигурирует фирма Aver Lex, по данным издания, и по делу против бывшего одесского военкома Евгения Борисова. Ему инкриминируют незаконное обогащение во время войны. Aver Lex фигурирует как залогодатель: адвокатское объединение якобы внесло часть залога за Борисова по делу о незаконном обогащении, пишут журналисты.

"Формально это законное процессуальное действие. Но сам факт того, что фирма, годами связанная с защитой Януковича, выступает залогодателем за одного из самых скандальных экс-военкомов страны, стал очередным ударом по репутации объединения", — отмечает СМИ.

Указали журналисты и на интересные контакты вокруг Aver Lex. Так, по данным издания, управляющая партнерша фирмы Ольга Просянюк, также являвшаяся адвокатом Януковича и судьи Павла Вовка, посещала свадьбу Андрея Довбенко — юриста, которого медиа называли "смотрящим" за Министерством юстиции.

"Само по себе присутствие на таких мероприятиях не является доказательством нарушений. Но оно демонстрирует круг связей, в котором годами находились люди, связанные с Aver Lex: политики, судьи, фигуранты антикоррупционных расследований и представители старой системы влияния", — заключает СМИ.

Напомним: портал "Комментарии" писал о "камбеке" соратников Януковича.



