Скандали «Камбек» соратників Януковича: Безугла прокоментувала появу Тігіпка в ОП та інтриги в Офісі Президента
«Камбек» соратників Януковича: Безугла прокоментувала появу Тігіпка в ОП та інтриги в Офісі Президента

Народна депутатка Мар’яна Безугла висловила публічне нерозуміння кадровою політикою керівника Офісу Президента Кирила Буданова. Зокрема, вона гостро відреагувала на інформацію про призначення Сергія Тігіпка радником очільника ОПУ, нагадавши про тісні зв'язки цього політика та ряду інших бізнесменів із "Партією регіонів".

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

Безугла зауважила, що попри повагу до Буданова та його методів роботи, вона не може ігнорувати залучення токсичних персонажів минулого до державних справ.

"Не розумію призначення Тігіпка радником Буданова. Як і спілкування зі Столаром, Ахметовим, Льовочкіним і Кауфманом, наприклад. Знаю, що він має підхід спецслужбіста і не цурається координуватись із різними персонажами задля конкретної мети. Але все одно не розумію і не можу промовчати", — заявила депутатка.

Нардепка також провела паралелі зі своїми минулими викриттями, натякаючи, що її критика не є вибірковою. Вона підкреслила, що поява Тігіпка в оточенні влади є тривожним сигналом, незалежно від того, чиє це рішення.

"Тігіпко дивним чином випливає біля Президента вже не перший раз, і не знаю, чи це вибір Кирила Олексійовича, чи вказівка згори його легалізувати, але в будь-якому випадку погано", — додала вона.

Безугла торкнулася стану справ в Офісі Президента після зміни керівництва. За її словами, попри певні позитивні зрушення у бюрократії, структура залишається законсервованою.

"З моменту звільнення Єрмака не поміняли жодного заступника в ОП, вони зараз розділились на різні фракції, крутять інтриги. А такі радники, офіційні й тіньові, бентежать. Дуже", — резюмувала Безугла.

Пізніше депутатка детально розписала політичний шлях згаданих осіб, акцентувавши увагу на їхній ролі в часи президентства Віктора Януковича, що, на її думку, робить їхню нинішню присутність у владних колах неприпустимою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що після кадрових змін в Офісі президента стали відомі імена позаштатних радників нового керівника і склад цієї команди викликав чимало запитань. Як повідомляє Рух Чесно, відповідь на офіційний запит пролила світло на неформальне оточення глави ОП Кирило Буданов.



