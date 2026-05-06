«Камбек» соратників Януковича: Безугла прокоментувала появу Тігіпка в ОП та інтриги в Офісі Президента

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Народна депутатка Мар’яна Безугла висловила публічне нерозуміння кадровою політикою керівника Офісу Президента Кирила Буданова. Зокрема, вона гостро відреагувала на інформацію про призначення Сергія Тігіпка радником очільника ОПУ, нагадавши про тісні зв'язки цього політика та ряду інших бізнесменів із "Партією регіонів".
Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел
Безугла зауважила, що попри повагу до Буданова та його методів роботи, вона не може ігнорувати залучення токсичних персонажів минулого до державних справ.
Нардепка також провела паралелі зі своїми минулими викриттями, натякаючи, що її критика не є вибірковою. Вона підкреслила, що поява Тігіпка в оточенні влади є тривожним сигналом, незалежно від того, чиє це рішення.
Безугла торкнулася стану справ в Офісі Президента після зміни керівництва. За її словами, попри певні позитивні зрушення у бюрократії, структура залишається законсервованою.
Пізніше депутатка детально розписала політичний шлях згаданих осіб, акцентувавши увагу на їхній ролі в часи президентства Віктора Януковича, що, на її думку, робить їхню нинішню присутність у владних колах неприпустимою.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що після кадрових змін в Офісі президента стали відомі імена позаштатних радників нового керівника і склад цієї команди викликав чимало запитань. Як повідомляє Рух Чесно, відповідь на офіційний запит пролила світло на неформальне оточення глави ОП Кирило Буданов.