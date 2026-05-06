«Камбек» соратников Януковича: Безуглая прокомментировала появление Тигипко в ОП и интриги в Офисе Президента

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Народный депутат Марьяна Безуглая выразила публичное непонимание кадровой политикой руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова. В частности, она остро отреагировала на информацию о назначении Сергея Тигипко советником главы ОПУ, напомнив о тесных связях этого политика и ряда других бизнесменов с Партией регионов.
Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
Безуглая заметила, что, несмотря на уважение к Буданову и его методам работы, она не может игнорировать привлечение токсичных персонажей прошлого к государственным делам.
Нардепка также провела параллели со своими прошлыми разоблачениями, намекая, что ее критика не избирательная. Она подчеркнула, что появление Тигипко в окружении власти является тревожным сигналом независимо от того, чье это решение.
Безуглая затронула положение дел в Офисе Президента после смены руководства. По ее словам, несмотря на некоторые положительные сдвиги в бюрократии, структура остается законсервированной.
Позже депутат детально расписала политический путь упомянутых лиц, акцентировав внимание на их роли во времена президентства Виктора Януковича, что, по ее мнению, делает их нынешнее присутствие во властных кругах недопустимым.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что после кадровых изменений в Офисе президента стали известны имена внештатных советников нового руководителя и состав этой команды вызвал много вопросов. Как сообщает Рух Честно, ответ на официальный запрос пролил свет на неформальное окружение главы ОП Кирилл Буданов.