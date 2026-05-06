«Камбек» соратников Януковича: Безуглая прокомментировала появление Тигипко в ОП и интриги в Офисе Президента

Народный депутат Марьяна Безуглая выразила публичное непонимание кадровой политикой руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова. В частности, она остро отреагировала на информацию о назначении Сергея Тигипко советником главы ОПУ, напомнив о тесных связях этого политика и ряда других бизнесменов с Партией регионов.

Безуглая заметила, что, несмотря на уважение к Буданову и его методам работы, она не может игнорировать привлечение токсичных персонажей прошлого к государственным делам.

"Не понимаю назначения Тигипко советником Буданова. Как и общение со Столаром, Ахметовым, Левочкиным и Кауфманом, например. Знаю, что у него подход спецслужбиста и не отказывается координироваться с разными персонажами ради конкретной цели. Но все равно не понимаю и не могу промолчать", — заявила депутат.

Нардепка также провела параллели со своими прошлыми разоблачениями, намекая, что ее критика не избирательная. Она подчеркнула, что появление Тигипко в окружении власти является тревожным сигналом независимо от того, чье это решение.

"Тигипко странным образом следует у Президента уже не первый раз, и не знаю, выбор ли это Кирилла Алексеевича, или указание сверху его легализовать, но в любом случае плохо", — добавила она.

Безуглая затронула положение дел в Офисе Президента после смены руководства. По ее словам, несмотря на некоторые положительные сдвиги в бюрократии, структура остается законсервированной.

"С момента увольнения Ермака не поменяли ни одного зама в ОП, они сейчас разделились на разные фракции, крутят интриги. А такие советники, официальные и теневые, смущают. Очень", — резюмировала Безуглая.

Позже депутат детально расписала политический путь упомянутых лиц, акцентировав внимание на их роли во времена президентства Виктора Януковича, что, по ее мнению, делает их нынешнее присутствие во властных кругах недопустимым.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что после кадровых изменений в Офисе президента стали известны имена внештатных советников нового руководителя и состав этой команды вызвал много вопросов. Как сообщает Рух Честно, ответ на официальный запрос пролил свет на неформальное окружение главы ОП Кирилл Буданов.