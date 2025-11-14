Бізнесмен Ігор Коломойський, який наразі знаходиться під вартою у зв'язку з підозрами у замовних убивствах, шахрайстві та легалізації майна, прокоментував журналістам у суді свої відносини з Тимуром Міндічем, який став фігурантом справи щодо корупційних махінацій в енергетичній сфері.

Коломойський прокоментував ситуацію з Міндічем

Він зазначив, що до потрапляння під варту у нього з Міндічем були хороші відносини і назвав його "стрєлочніком" у цій ситуації з корупційним скандалом.

Крім того, Ігор Коломойський підкреслив, що дві справи стосовно нього та Міндіча жодним чином ніяк не перетинаються та не пов’язані.

Як би він охарактеризував Міндіча як бізнесмена та людину, Коломойський сказав:

"Хороший парень. Хоча кажуть – це не професія, але хороший парень".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат України Дмитро Разумков зробив заяву про те, що закон в Україні має бути однаковим для усіх – в тому числі для студії "Квартал 95", співвласником якої є фігурант у справі щодо корупційних схем в енергетиці Тимур Міндіч.

"Якщо власник компанії потрапляє під санкції, то це стосується і його бізнесу. Так було з усіма підсанкційними особами. Це передбачають закони, які приймалися цією ж владою.

Тимур Міндіч, який фігурує у розслідуванні про розкрадання коштів на захисті енергетики, разом із родиною Зеленських є співвласником студії "Квартал 95". І якщо влада вводить проти нього санкції, то під них має підпадати і "Квартал". Інакше — це подвійні стандарти.

Бо коли йдеться про "чужих", це працює миттєво! І всі заяви "95 кварталу" про те, що Міндіч нібито не впливає на контент чи редакційну політику, не мають жодного значення. Значення має не "вплив", а власність. І тут закон чітко визначає: якщо особа під санкціями, то його бізнес — теж!", – наголошує політик.