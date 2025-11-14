Бизнесмен Игорь Коломойский, который находится под стражей в связи с подозрениями в заказных убийствах, мошенничестве и легализации имущества, прокомментировал журналистам в суде свои отношения с Тимуром Миндичем, который стал фигурантом дела по коррупционным махинациям в энергетической сфере.

Коломойский прокомментировал ситуацию с Миндичем

Он отметил, что до попадания под стражу у него с Миндичем были хорошие отношения и назвал его "стрелочником" в этой ситуации с коррупционным скандалом.

Кроме того, Игорь Коломойский подчеркнул, что два дела в отношении него и Миндича никак не пересекаются и не связаны.

Как бы он охарактеризовал Миндича как бизнесмена и человека, Коломойский сказал:

"Хороший парень. Хотя говорят – это не профессия, но хороший парень".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины Дмитрий Разумков сделал заявление о том, что закон в Украине должен быть одинаковым для всех – в том числе для студии "Квартал 95", совладельцем которой является фигурант по делу по коррупционным схемам в энергетике Тимур Миндич.

"Если владелец компании подпадает под санкции, то это касается и его бизнеса. Так было со всеми подсанкционными лицами. Это предусматривают законы, которые принимались этой же властью.

Тимур Миндич, фигурирующий в расследовании о хищении средств на защите энергетики, вместе с семьей Зеленских является совладельцем студии "Квартал 95". И если власти вводят против него санкции, то под них должен подпадать и "Квартал". Иначе это двойные стандарты.

Ибо когда речь идет о "чужих", это работает мгновенно! И все заявления "95 квартала" о том, что Миндич якобы не влияет на контент или редакционную политику, не имеют никакого значения. Значение имеет не "воздействие", а собственность. И здесь закон четко определяет: если лицо под санкциями, то его бизнес тоже!", – отмечает политик.