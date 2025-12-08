Сьогодні бізнесмен Ігор Коломойський на суді мав зробити гучну заяву, яка б за його словами змінила країну, але олігарха не доставили до зали суду, бо зламалася машина для транспортування. Про це повідомила суддя в прямому ефірі ТСН.

Коломойський не з’явився у суді, де мав зробити гучні заяви

"Також не було доставлено служб ою конвою обвинуваченого Коломойського в зал у судового засідання. У т елефонному режим і п редставни к повідомив, що у зв'язку з тим, що у них був з л аманий транспорт, вони не мали мо жлив ості доставити обвинуваченого Коломойського в зал у судового засіданн я", – повідомила суддя.

Повідомляється, що через "непереборні обставини" засідання оголосили закритим.

Зазначимо, що минулого тижня ТСН повідомляло, що Ігор Коломойський запрошує всіх до Подільського суду в Києві на понеділок, 8 грудня о 14 годині.

"Задати запитання бізнесмену зможе кожен, він запрошує всіх – журналістів та представників громадськості", – йшлося в повідомленні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що бізнесмен Ігор Коломойський, який наразі знаходиться під вартою у зв'язку з підозрами у замовних убивствах, шахрайстві та легалізації майна, прокоментував журналістам у суді свої відносини з Тимуром Міндічем, який став фігурантом справи щодо корупційних махінацій в енергетичній сфері.

Він зазначив, що до потрапляння під варту у нього з Міндічем були хороші відносини і назвав його "стрєлочніком" у цій ситуації з корупційним скандалом. Крім того, Ігор Коломойський підкреслив, що дві справи стосовно нього та Міндіча жодним чином ніяк не перетинаються та не пов’язані. Як би він охарактеризував Міндіча як бізнесмена та людину, Коломойський сказав: "Хороший парень. Хоча кажуть – це не професія, але хороший парень".