Недилько Ксения
Сьогодні бізнесмен Ігор Коломойський на суді мав зробити гучну заяву, яка б за його словами змінила країну, але олігарха не доставили до зали суду, бо зламалася машина для транспортування. Про це повідомила суддя в прямому ефірі ТСН.
Коломойський не з’явився у суді, де мав зробити гучні заяви
Повідомляється, що через "непереборні обставини" засідання оголосили закритим.
Зазначимо, що минулого тижня ТСН повідомляло, що Ігор Коломойський запрошує всіх до Подільського суду в Києві на понеділок, 8 грудня о 14 годині.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що бізнесмен Ігор Коломойський, який наразі знаходиться під вартою у зв'язку з підозрами у замовних убивствах, шахрайстві та легалізації майна, прокоментував журналістам у суді свої відносини з Тимуром Міндічем, який став фігурантом справи щодо корупційних махінацій в енергетичній сфері.
Він зазначив, що до потрапляння під варту у нього з Міндічем були хороші відносини і назвав його "стрєлочніком" у цій ситуації з корупційним скандалом. Крім того, Ігор Коломойський підкреслив, що дві справи стосовно нього та Міндіча жодним чином ніяк не перетинаються та не пов’язані. Як би він охарактеризував Міндіча як бізнесмена та людину, Коломойський сказав: "Хороший парень. Хоча кажуть – це не професія, але хороший парень".