Сегодня бизнесмен Игорь Коломойский на суде должен был сделать громкое заявление, которое бы по его словам изменило страну, но олигарха не доставили в зал суда, потому что сломалась машина для транспортировки. Об этом сообщила судья в прямом эфире ТСН.

Коломойский не явился в суде, где должен был сделать громкие заявления

"Также не был доставлен службой конвоя обвиняемый Коломойский в зал судебного заседания. В телефонном режиме представитель сообщил, что в связи с тем, что у них был сломан транспорт, они не имели возможности доставить обвиняемого Коломойского в зал судебного заседания ", – сообщила судья.

Сообщается, что из-за "непреодолимых обстоятельств" заседание объявили закрытым.

Отметим, что на прошлой неделе ТСН сообщало, что Игорь Коломойский приглашает всех в Подольский суд в Киеве на понедельник, 8 декабря в 14:00.

"Задать вопрос бизнесмену сможет каждый, он приглашает всех – журналистов и представителей общественности", – говорилось в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бизнесмен Игорь Коломойский, который находится под стражей в связи с подозрениями в заказных убийствах, мошенничестве и легализации имущества, прокомментировал журналистам в суде свои отношения с Тимуром Миндичем, который стал фигурантом дела по коррупционным махинациям.

Он отметил, что до попадания под стражу у него с Миндичем были хорошие отношения и назвал его "стрелочником" в этой ситуации с коррупционным скандалом. Кроме того, Игорь Коломойский подчеркнул, что два дела в отношении него и Миндича никак не пересекаются и не связаны. Как бы он охарактеризовал Миндича, как бизнесмена и человека, Коломойский сказал: "Хороший парень. Хотя говорят – это не профессия, но хороший парень".