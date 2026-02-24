Кого Гончаренко гучно назвав «ухилянтом»

Народний депутат Олексій Гончаренко публічно розкритикував Тимофія Милованова, заявивши, що той уникає участі в обговореннях та не відповідає на запитання щодо своєї діяльності на державних посадах.

Гончаренко про Тимофія Милованова

"Мені не подобається термін ухилянт. Але я знайшов єдиного ухилянта в нашій країні, і це — Тимофій Милованов", — з цього почав свою заяву в телеграм-каналі Олексій Гончаренко.

Гончаренко зазначив, що Милованов раніше працював на державу та входив до наглядових органів, зокрема був пов’язаний із Енергоатом. За словами депутата, він очікував отримати відповіді щодо діяльності, контактів і рішень, які ухвалювалися під час роботи Милованова.



Депутат також висловив обурення тим, що, на його думку, така поведінка є неповагою до Верховної Ради та держави.

Заява прозвучала на тлі політичної дискусії навколо діяльності колишніх посадовців та їхньої відповідальності.

