Кого Гончаренко гучно назвав «ухилянтом»

Народний депутат Олексій Гончаренко розкритикував Тимофія Милованова через його неявку та небажання відповідати на запитання

24 лютого 2026, 16:06
Народний депутат Олексій Гончаренко публічно розкритикував Тимофія Милованова, заявивши, що той уникає участі в обговореннях та не відповідає на запитання щодо своєї діяльності на державних посадах.

Кого Гончаренко гучно назвав «ухилянтом»

Гончаренко про Тимофія Милованова

"Мені не подобається термін ухилянт. Але я знайшов єдиного ухилянта в нашій країні, і це — Тимофій Милованов", — з цього почав свою заяву в телеграм-каналі Олексій Гончаренко.

Гончаренко зазначив, що Милованов раніше працював на державу та входив до наглядових органів, зокрема був пов’язаний із Енергоатом. За словами депутата, він очікував отримати відповіді щодо діяльності, контактів і рішень, які ухвалювалися під час роботи Милованова.

Депутат також висловив обурення тим, що, на його думку, така поведінка є неповагою до Верховної Ради та держави.

Заява прозвучала на тлі політичної дискусії навколо діяльності колишніх посадовців та їхньої відповідальності.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що військова кореспондентка Юлія Кирієнко заявила, що ефективність мобілізації в Україні напряму залежить від впевненості військових у тому, що їх евакуюють з лінії бойового зіткнення у разі поранення.
За її словами, знання про те, що солдата не залишать на позиції через неможливість доїхати, є критично важливим фактором довіри до системи. Кирієнко зазначила, що наземні роботизовані комплекси не завжди здатні повністю вирішити проблему евакуації. Хоча є успішні приклади їх застосування, цей засіб залишається повільним і вразливим до ударів дронів. Питання евакуації, за її оцінкою, нині стоїть особливо гостро через масове застосування ударних БПЛА та розширення ворогом так званої "кіл-зони".



