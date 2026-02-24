logo

Кого Гончаренко громко назвал «ухилянтом»
НОВОСТИ

Кого Гончаренко громко назвал «ухилянтом»

Народный депутат Алексей Гончаренко раскритиковал Тимофея Милованова из-за его неявки и нежелания отвечать на вопросы

24 февраля 2026, 16:06
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народный депутат Алексей Гончаренко публично раскритиковал Тимофея Милованова, заявив, что тот избегает участия в обсуждениях и не отвечает на вопросы, касающиеся своей деятельности на государственных должностях.

Кого Гончаренко громко назвал «ухилянтом»

Гончаренко о Тимофее Милованове

"Мне не нравится термин уклоняющийся. Но я нашел единственного уклоняющегося в нашей стране, и это — Тимофей Милованов", — с этого начал свое заявление в телеграмм-канале Алексей Гончаренко.

Гончаренко отметил, что Милованов ранее работал на государство и входил в надзорные органы, в частности был связан с Энергоатом . По словам депутата, он ожидал получить ответы на деятельность, контакты и решения, которые принимались во время работы Милованова.

Депутат также выразил возмущение тем, что, по его мнению, такое поведение неуважение к Верховной Раде и государству.

Заявление прозвучало на фоне политической дискуссии вокруг деятельности бывших чиновников и их ответственности.

Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/53043
