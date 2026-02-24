Кого Гончаренко громко назвал «ухилянтом»

Рубрики
Ткачова Марія
Народный депутат Алексей Гончаренко публично раскритиковал Тимофея Милованова, заявив, что тот избегает участия в обсуждениях и не отвечает на вопросы, касающиеся своей деятельности на государственных должностях.
Гончаренко о Тимофее Милованове
"Мне не нравится термин уклоняющийся. Но я нашел единственного уклоняющегося в нашей стране, и это — Тимофей Милованов", — с этого начал свое заявление в телеграмм-канале Алексей Гончаренко.
Гончаренко отметил, что Милованов ранее работал на государство и входил в надзорные органы, в частности был связан с Энергоатом . По словам депутата, он ожидал получить ответы на деятельность, контакты и решения, которые принимались во время работы Милованова.
Депутат также выразил возмущение тем, что, по его мнению, такое поведение неуважение к Верховной Раде и государству.
Заявление прозвучало на фоне политической дискуссии вокруг деятельности бывших чиновников и их ответственности.