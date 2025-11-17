Кого Безугла шалено вимагає у відставку

Народна депутатка Мар’яна Безугла розкритикувала співіснування всередині парламентської фракції "Голос" двох протилежних, на її думку, політичних ліній – антикорупційної, яку публічно представляє Ярослав Железняк, та лояльної до Офісу президента, яку вона пов’язує з Олександрою Устіновою. Про це депутатка заявила у своєму дописі, наголосивши, що Устінова й досі залишається однією з керівниць фракції, попри її близькість до Андрія Єрмака.

Безугла вимагає відставки Устінової

Безугла вважає, що для партії з декларованою жорсткою антикорупційною позицією збереження Устінової на керівній посаді є неприйнятним, і називає "справою честі" якнайшвидше добитися її відставки. На її переконання, це рішення мало б бути ухвалене ще раніше, але фракція воліє не помічати суперечностей.

Депутатка також стверджує, що Олександра Устінова була однією з тих, хто рекомендував Рустема Умєрова Андрію Єрмаку, а сам Умєров прийшов до Верховної Ради саме від "Голосу" для подальшого просування. За словами Безуглої, Устінова нібито давно "не відчуває себе громадянкою України": вона має майно у США, там перебуває її чоловік, який, за твердженням Безуглої, фактично ховається від мобілізації, а також саме до США депутатка їздила народжувати дитину в період дії норми про автоматичне набуття американського громадянства за правом народження.

Окремий блок її претензій стосується присутності Устінової в Україні та участі в пленарній роботі. Безугла заявляє, що під час повномасштабної війни Устінова значну частину року проводила у США, і, за її інформацією, більшість часу знаходилася вдома, а не в активних закордонних поїздках в інтересах України. Вона також говорить про нібито негласну вказівку з боку Єрмака включати Устінову до складу практично кожної депутатської делегації до США для оформлення відряджень, і стверджує, що Устінова "системно прикривала" оборотки Умєрова.

Посилаючись на офіційні дані щодо відпусток, Безугла наводить цифри: у 2019–2025 роках Устінова загалом провела 530 днів у різних видах відпусток. Із них, як вона зазначає, лише 20 днів припали на щорічну основну оплачувану відпустку, а 419 днів були оформлені як відпустки без збереження заробітної плати, причому найбільша кількість таких днів припадає на 2023–2025 роки. Окремо у 2022 році, за її словами, зафіксовано 91 день відпустки по догляду за дитиною. Безугла звертає увагу, що якщо у 2019-му Устінова взяла лише 6 днів відпустки, то у 2022 році — вже 141 день, а в 2023–2025 роках щороку понад 110 днів.

На завершення вона звертається безпосередньо до членів "Голосу" із закликом зробити "конкретні кроки" щодо своєї однопартійки, стверджуючи, що, зберігаючи Устінову у керівництві фракції, політсила суперечить власним задекларованим принципам.

