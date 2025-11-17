Кого Безуглая безумно требует в отставку

Народная депутат Марьяна Безугла раскритиковала сосуществование внутри парламентской фракции "Голос" двух противоположных, по ее мнению, политических линий – антикоррупционной, которую публично представляет Ярослав Железняк, и лояльной к Офису президента, которую она связывает с Александрой Устиновой. Об этом депутат заявила в своем сообщении, подчеркнув, что Устинова до сих пор остается одной из руководительниц фракции, несмотря на ее близость к Андрею Ермаку.

Безуглая требует в отставку Устинову

Безугла считает, что для партии с декларируемой жесткой антикоррупционной позицией сохранение Устиновой на руководящей должности неприемлемо, и называет "делом чести" как можно быстрее добиться ее отставки. По ее убеждению, это решение должно быть принято еще раньше, но фракция предпочитает не замечать противоречий.

Депутат также утверждает, что Александра Устинова была одной из тех, кто рекомендовал Рустема Умерова Андрею Ермаку, а сам Умеров пришел в Верховную Раду именно от "Голоса" для дальнейшего продвижения. По словам Безуглой, Устинова якобы давно "не чувствует себя гражданкой Украины": у нее есть имущество в США, там находится ее муж, который, по утверждению Безуглой, фактически скрывается от мобилизации, а также именно в США депутат ездила рожать ребенка в период действия нормы об автоматическом приобретении американского гражданства по праву рождения.

Отдельный блок ее претензий касается присутствия Устиновой в Украине и участия в пленарной работе. Безуглая заявляет, что во время полномасштабной войны Устинова значительную часть года проводила в США, и, по ее информации, большинство времени находилось дома, а не в активных заграничных поездках в интересах Украины. Она также говорит о якобы негласном указании со стороны Ермака включать Устинову в состав практически каждой депутатской делегации в США для оформления командировок, утверждая, что Устинова "системно прикрывала" оборотки Умерова.

Ссылаясь на официальные данные по отпускам, Безугла приводит цифры: в 2019–2025 годах Устинова в общей сложности провела 530 дней в разных видах отпусков. Из них, как она отмечает, только 20 дней пришлись на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, а 419 дней были оформлены в качестве отпуска без сохранения заработной платы, причем наибольшее количество таких дней приходится на 2023-2025 годы. Отдельно в 2022 году, по ее словам, зафиксирован 91 день отпуска по уходу за ребенком. Безуглая обращает внимание, что если в 2019-м Устинова взяла всего 6 дней отпуска, то в 2022 году — уже 141 день, а в 2023–2025 годах ежегодно более 110 дней.

В завершение она обращается непосредственно к членам "Голоса" с призывом сделать "конкретные шаги" по отношению к своей однопартийке, утверждая, что, сохраняя Устинову в руководстве фракции, политсила противоречит собственным задекларированным принципам.

