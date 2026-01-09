Кличко оперативно відповів на заяви Безуглої про його відпустку

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував заяву народної депутатки Мар’яни Безуглої щодо його нібито перебування у відпустці під час надзвичайної ситуації в столиці. Він заявив, що ця інформація не відповідає дійсності та є вигадкою.

Клично відповів Безуглій

Кличко зазначив, що подібні твердження були поширені без перевірки й підхоплені телеграм-каналами, які не уточнюють достовірність інформації. За його словами, представники професійних медіа зверталися за коментарями, тоді як поширення неправдивих заяв без підтвердження лише загострює ситуацію.

Мер також звернув увагу, що сама депутатка регулярно відвідує мерію та бере участь у нарадах, тому, за його словами, могла особисто переконатися у його присутності й роботі. Він іронічно додав, що готовий був би прийняти її навіть у складних умовах, організувавши гарячий чай і зробивши фото, які, за її словами, так її обурюють.

Окремо Кличко наголосив, що вважає подібні заяви проявом брудної політичної боротьби. На його думку, така риторика є недоречною в умовах надзвичайної ситуації в столиці, коли влада й суспільство мають діяти спільно для подолання серйозних викликів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що н ародна депутатка Мар’яна Безугла публічно заявила про фактичну відсутність керівництва столиці під час масованих атак на Київ. За її словами, мер Києва Віталій Кличко та значна частина його оточення перебувають у відпустках до кінця тижня, через що місто бачить лише дистанційні звернення без активної роботи на місцях руйнувань.

Безугла наголосила, що кияни не спостерігають присутності міської влади біля пошкоджених будинків та оперативного реагування в умовах постійних загроз. За її оцінкою, управлінські рішення ухвалюються віддалено, а не безпосередньо в місті.

