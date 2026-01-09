Кличко оперативно ответил на заявления Безуглой о его отпуске

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал заявление народного депутата Марьяны Безуглой относительно его якобы пребывания в отпуске во время чрезвычайной ситуации в столице. Он заявил, что эта информация не соответствует действительности и выдумка.

Кличко ответил Безуглой

Кличко отметил, что подобные утверждения были распространены без проверки и подхвачены телеграммами-каналами, которые не уточняют достоверность информации. По его словам, представители профессиональных медиа обращались за комментариями, в то время как распространение ложных заявлений без подтверждения лишь обостряет ситуацию.

Мэр также обратил внимание, что сама депутат регулярно посещает мэрию и участвует в совещаниях, поэтому, по его словам, могла лично убедиться в его присутствии и работе. Он иронически добавил, что готов был бы принять ее даже в сложных условиях, организовав горячий чай и сделав фото, которые, по ее словам, так возмущают ее.

Отдельно Кличко подчеркнул, что считает подобные заявления проявлением грязной политической борьбы. По его мнению, такая риторика неуместна в условиях чрезвычайной ситуации в столице, когда власть и общество должны действовать совместно для преодоления серьезных вызовов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народная депутат Марьяна Безугла публично заявила о фактическом отсутствии руководства столицы во время массированных атак на Киев. По ее словам, мэр Киева Виталий Кличко и значительная часть его оцепления находятся в отпусках до конца недели, из-за чего город видит только дистанционные обращения без активной работы на местах разрушений.

Безуглая отметила, что киевляне не наблюдают присутствия городских властей возле поврежденных домов и оперативного реагирования в условиях постоянных угроз. По ее оценке, управленческие решения принимаются отдаленно, а не непосредственно в городе.

