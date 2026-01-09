Кличко оперативно ответил на заявления Безуглой о его отпуске

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал заявление народного депутата Марьяны Безуглой относительно его якобы пребывания в отпуске во время чрезвычайной ситуации в столице. Он заявил, что эта информация не соответствует действительности и выдумка.
Кличко ответил Безуглой
Кличко отметил, что подобные утверждения были распространены без проверки и подхвачены телеграммами-каналами, которые не уточняют достоверность информации. По его словам, представители профессиональных медиа обращались за комментариями, в то время как распространение ложных заявлений без подтверждения лишь обостряет ситуацию.
Мэр также обратил внимание, что сама депутат регулярно посещает мэрию и участвует в совещаниях, поэтому, по его словам, могла лично убедиться в его присутствии и работе. Он иронически добавил, что готов был бы принять ее даже в сложных условиях, организовав горячий чай и сделав фото, которые, по ее словам, так возмущают ее.
Отдельно Кличко подчеркнул, что считает подобные заявления проявлением грязной политической борьбы. По его мнению, такая риторика неуместна в условиях чрезвычайной ситуации в столице, когда власть и общество должны действовать совместно для преодоления серьезных вызовов.