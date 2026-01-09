Безугла різко розкритикувала Кличка: мер у відпустці, місто під атаками

Народна депутатка Мар’яна Безугла публічно заявила про фактичну відсутність керівництва столиці під час масованих атак на Київ. За її словами, мер Києва Віталій Кличко та значна частина його оточення перебувають у відпустках до кінця тижня, через що місто бачить лише дистанційні звернення без активної роботи на місцях руйнувань.

Безугла про Віталія Кличко

Безугла наголосила, що кияни не спостерігають присутності міської влади біля пошкоджених будинків та оперативного реагування в умовах постійних загроз. За її оцінкою, управлінські рішення ухвалюються віддалено, а не безпосередньо в місті.

Окремо депутатка звернула увагу на фінансові можливості столиці. Вона заявила, що Київ із місцевим бюджетом понад 100 мільярдів гривень на рік мав достатньо часу й ресурсів, аби за чотири роки підготуватися до кризових сценаріїв, однак цього зроблено не було.

Також Безугла повідомила, що Рада оборони Києва не збирається вже близько місяця. За її словами, це пов’язано з відсутністю ключових посадовців, а реальні управлінські рішення можуть почати ухвалюватися лише після їхнього повернення.

У цьому контексті депутатка закликала мешканців столиці за можливості виїжджати з міста, підкресливши, що рівень готовності Києва до тривалих атак залишається недостатнім.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Кривому Розі внаслідок ракетного удару 8 січня було знеструмлено кілька районів міста, зокрема об’єкти гірничої промисловості, де в момент атаки тривали роботи. Через відсутність електропостачання під землею залишилися семеро шахтарів.