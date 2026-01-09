Безуглая резко раскритиковала Кличко: мэр в отпуске, город под атаками

Народная депутат Марьяна Безугла публично заявила о фактическом отсутствии руководства столицы во время массированных атак на Киев. По ее словам, мэр Киева Виталий Кличко и значительная часть его оцепления находятся в отпусках до конца недели, из-за чего город видит только дистанционные обращения без активной работы на местах разрушений.

Безуглая про Виталия Кличко

Безуглая отметила, что киевляне не наблюдают присутствия городских властей возле поврежденных домов и оперативного реагирования в условиях постоянных угроз. По ее оценке, управленческие решения принимаются отдаленно, а не непосредственно в городе.

Отдельно депутат обратила внимание на финансовые возможности столицы. Она заявила, что у Киева с местным бюджетом более 100 миллиардов гривен в год было достаточно времени и ресурсов, чтобы за четыре года подготовиться к кризисным сценариям, однако этого сделано не было.

Также Безугла сообщила, что Совет обороны Киева не собирается уже около месяца. По ее словам, это связано с отсутствием ключевых должностных лиц, а реальные управленческие решения могут начать приниматься только по их возвращении.

В этом контексте депутат призвала жителей столицы по возможности выезжать из города, подчеркнув, что уровень готовности Киева к длительным атакам остается недостаточным.

