logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Безуглая резко раскритиковала Кличко: мэр в отпуске, город под атаками
commentss НОВОСТИ Все новости

Безуглая резко раскритиковала Кличко: мэр в отпуске, город под атаками

Народная депутат Марьяна Безугла заявила об отсутствии эффективного управления Киевом во время массированных атак и раскритиковала подготовку столицы к кризисным ситуациям

9 января 2026, 17:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народная депутат Марьяна Безугла публично заявила о фактическом отсутствии руководства столицы во время массированных атак на Киев. По ее словам, мэр Киева Виталий Кличко и значительная часть его оцепления находятся в отпусках до конца недели, из-за чего город видит только дистанционные обращения без активной работы на местах разрушений.

Безуглая резко раскритиковала Кличко: мэр в отпуске, город под атаками

Безуглая про Виталия Кличко

Безуглая отметила, что киевляне не наблюдают присутствия городских властей возле поврежденных домов и оперативного реагирования в условиях постоянных угроз. По ее оценке, управленческие решения принимаются отдаленно, а не непосредственно в городе.

Отдельно депутат обратила внимание на финансовые возможности столицы. Она заявила, что у Киева с местным бюджетом более 100 миллиардов гривен в год было достаточно времени и ресурсов, чтобы за четыре года подготовиться к кризисным сценариям, однако этого сделано не было.

Также Безугла сообщила, что Совет обороны Киева не собирается уже около месяца. По ее словам, это связано с отсутствием ключевых должностных лиц, а реальные управленческие решения могут начать приниматься только по их возвращении.

В этом контексте депутат призвала жителей столицы по возможности выезжать из города, подчеркнув, что уровень готовности Киева к длительным атакам остается недостаточным.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Кривом Роге в результате ракетного удара 8 января было обесточено несколько районов города, в том числе объекты горной промышленности, где в момент атаки продолжались работы. Из-за отсутствия электроснабжения под землей остались семь шахтеров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/marybezuhla/5780
Теги:

Новости

Все новости