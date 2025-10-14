Війна скоро завершиться, а вибори не за горами. Такий висновок зробив народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, коментуючи усунення з поста міського голови Одеси та позбавлення українського громадянства Геннадія Труханова.

«Кінець війни на горизонті»: у Раді відставку Труханова пов’язують із підготовкою до виборів

"Кінець війни дійсно вже на горизонті й вся епопея з Трухановим це ще один доказ цього. Зеленському треба підготуватися до виборів, і Одеса це велика електоральна база для нього, один з вирішальних факторів для переобрання нашого потужного лідера на майбутніх виборах", – наголошує нардеп.

За його словами, Труханов дуже зручна фігура, щоб показати, хто в країні головний.

"Зеленський потроху втрачає владу, і особливо це відчувається на місцях, у місцевій владі. Позбавлення громадянства Труханова та облаштування Одеської МВА — це відкритий сигнал кожному меру, що всі під прицілом і, коли треба буде, доберуться до кожного. Таким чином більшість мерів стане заляканими та слухняними по відношенню влади. Крім цього, це сигнал і всім, хто збирається готуватися до виборів. На місцях активно шукають, з ким вони підуть на ці вибори, усі активно телефонують Залужному та Буданову, щоб співпрацювати з ними та просувати себе. Швидше за все з таким відкритим сигналом такі дзвінки припиняться, бо мери міст та містечок будуть боятися за свої мандати", – заявив Гончаренко.

Крім того, політик наголошує, що Одеса має гігантський бюджет, один з найбільших в Україні.

"Зеленський просто не розуміє, чому хтось не з його знайомих та партії має контролювати такі фінансові потоки? Чому їх не може контролювати Зеленський? Він хоче прогнути під себе всю Україну, і лише державного бюджету йому не вистачає для цього. Дмитро Литвин та інші комунікаційники Зеленського активно розповідали, що це підніме рейтинги та зайде активним у твіттері та інших соц. мережах громадянам, виграючи декілька десятків тисяч голосів нашому потужному президенту на майбутніх виборах", – додає Гончаренко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Одесі буде створена міська військова адміністрація. Її головою, попередньо, стане Сергій Лисак — екс-голова УСБУ Дніпропетровщини та нинішній голова Дніпропетровської ОВА. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.