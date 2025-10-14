В Одесі буде створена міська військова адміністрація. Її головою, попередньо, стане Сергій Лисак — екс-голова УСБУ Дніпропетровщини та нинішній голова Дніпропетровської ОВА. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

«Чому в Харкові не ВА»: відомо, хто може очолити військову адміністрацію в Одесі

"Тут може бути один коментар (насправді ні). Гірше за Труханова вже мабуть складно когось знайти, тому обговорювати хто стане головою ВА немає сенсу. З іншого боку, а чому в Харкові на ВА? Тут вже давайте або місцеве самоврядування скрізь, або війьскове управління. А то на двох стільцях в залежності від ... не до доброго", – відмічає Андрющенко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Геннадій Труханов виступив з реакцією 14 жовтня в ефірі "Суспільне. Студія", де заявив, що він ніколи не отримував російських паспортів і не виїжджав для цього за межі України.

"У 22-му році президент України Володимир Олександрович Зеленський доручив СБУ перевірити всім відповідним службам… У 22-му році не знайшли в мене ні російського громадянства, ні паспортів", — відреагував Труханов.

Мер Одеси також заявив, що у "паспорті", на який посилаються ініціатори рішення, його прізвище вказано з помилками. На думку мера, це свідчить про недбалість у перевірці документів. Труханов наголосив, що захищатиме свої права в судовому порядку. Якщо українські суди не ухвалять рішення на його користь, він планує звернутися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).