В Одессе будет создана городская военная администрация. Ее главой, предварительно, станет Сергей Лысак — экс-глава УСБУ Днепропетровщины и нынешний глава Днепропетровской ОВА. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Почему в Харькове не ВА": известно, кто может возглавить военную администрацию в Одессе

"Здесь может быть один комментарий (на самом деле нет). Хуже Труханова уже наверняка сложно кого-то найти, поэтому обсуждать, кто станет главой ВА нет смысла. С другой стороны, почему в Харькове не ВА? Здесь уж давайте либо местное самоуправление везде, либо военное управление. А то на двух стульях в зависимости от… не к добру", – отмечает Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Геннадий Труханов выступил с реакцией 14 октября в эфире "Суспильное. Студия", где заявил, что он никогда не получал российских паспортов и не выезжал для этого за пределы Украины.

"В 22 году президент Украины Владимир Александрович Зеленский поручил СБУ проверить всем соответствующим службам… В 22 году не нашли у меня ни российского гражданства, ни паспортов", — отреагировал Труханов.

Мэр Одессы также заявил, что в "паспорте", на который ссылаются инициаторы решения, его фамилия указана с ошибками. По мнению мэра, это свидетельствует о халатности в проверке документов. Труханов подчеркнул, что будет защищать свои права в судебном порядке. Если украинские суды не примут решения в его пользу, он планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).