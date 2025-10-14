Рубрики
Война скоро завершится, а выборы не за горами. Такой вывод сделал народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, комментируя отстранение от поста городского головы Одессы и лишение украинского гражданства Геннадия Труханова.
«Конец войны на горизонте»: в Раде отставку Труханова связывают с подготовкой к выборам
"Конец войны действительно уже на горизонте и вся эпопея с Трухановым это еще одно доказательство тому.
Зеленскому нужно подготовиться к выборам, и Одесса – это большая электоральная база для него, один из решающих факторов для переизбрания нашего мощного лидера на предстоящих выборах", – отмечает нардеп.
По его словам, Труханов очень удобная фигура, чтобы показать, кто в стране главный.
"Зеленский понемногу теряет власть, и особенно это чувствуется на местах, в местных властях.
Лишение гражданства Труханова и обустройство Одесской ГВА — это открытый сигнал каждому мэру, что все под прицелом и, когда нужно будет, доберутся до каждого. Таким образом, большинство мэров станет запуганными и послушными по отношению к власти.
Кроме того, это сигнал и всем, кто собирается готовиться к выборам. На местах активно ищут, с кем они пойдут на эти выборы, все активно звонят по телефону Залужному и Буданову, чтобы сотрудничать с ними и продвигать себя.
Скорее всего, с таким открытым сигналом такие звонки прекратятся, потому что мэры городов и городков будут бояться за свои мандаты", – заявил Гончаренко.
Кроме того, политик отмечает, что Одесса имеет гигантский бюджет, один из самых больших в Украине.
"Зеленский просто не понимает, почему кто-то не из его знакомых и партии должны контролировать такие финансовые потоки?
Почему их не может контролировать Зеленский? Он хочет прогнуть под себя всю Украину и только государственного бюджета ему не хватает для этого.
Дмитрий Литвин и другие коммуникационщики Зеленского активно рассказывали, что это поднимет рейтинги и зайдет активным в твиттере и других социальных. сетям гражданам, выигрывая несколько десятков тысяч голосов нашему мощному президенту на предстоящих выборах", – добавляет Гончаренко.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Одессе будет создана городская военная администрация. Ее главой, предварительно, станет Сергей Лысак — экс-глава УСБУ Днепропетровщины и нынешний глава Днепропетровской ОВА. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.