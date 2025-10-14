Война скоро завершится, а выборы не за горами. Такой вывод сделал народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, комментируя отстранение от поста городского головы Одессы и лишение украинского гражданства Геннадия Труханова.

«Конец войны на горизонте»: в Раде отставку Труханова связывают с подготовкой к выборам

"Конец войны действительно уже на горизонте и вся эпопея с Трухановым это еще одно доказательство тому. Зеленскому нужно подготовиться к выборам, и Одесса – это большая электоральная база для него, один из решающих факторов для переизбрания нашего мощного лидера на предстоящих выборах", – отмечает нардеп.

По его словам, Труханов очень удобная фигура, чтобы показать, кто в стране главный.

"Зеленский понемногу теряет власть, и особенно это чувствуется на местах, в местных властях. Лишение гражданства Труханова и обустройство Одесской ГВА — это открытый сигнал каждому мэру, что все под прицелом и, когда нужно будет, доберутся до каждого. Таким образом, большинство мэров станет запуганными и послушными по отношению к власти. Кроме того, это сигнал и всем, кто собирается готовиться к выборам. На местах активно ищут, с кем они пойдут на эти выборы, все активно звонят по телефону Залужному и Буданову, чтобы сотрудничать с ними и продвигать себя. Скорее всего, с таким открытым сигналом такие звонки прекратятся, потому что мэры городов и городков будут бояться за свои мандаты", – заявил Гончаренко.

Кроме того, политик отмечает, что Одесса имеет гигантский бюджет, один из самых больших в Украине.

"Зеленский просто не понимает, почему кто-то не из его знакомых и партии должны контролировать такие финансовые потоки? Почему их не может контролировать Зеленский? Он хочет прогнуть под себя всю Украину и только государственного бюджета ему не хватает для этого. Дмитрий Литвин и другие коммуникационщики Зеленского активно рассказывали, что это поднимет рейтинги и зайдет активным в твиттере и других социальных. сетям гражданам, выигрывая несколько десятков тысяч голосов нашему мощному президенту на предстоящих выборах", – добавляет Гончаренко.

