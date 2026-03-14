Карпачов ошарашений: на «Супермама» везуть дівчат з мішком на голові
Карпачов ошарашений: на «Супермама» везуть дівчат з мішком на голові

Психолог і телеведучий Дмитро Карпачов заявив про хвилю хейту після відео блогерки Діани про нібито «секретну доставку» учасниць на зйомки проєкту «Супермама»

14 березня 2026, 16:40
Психолог і телеведучий Дмитро Карпачов опублікував відеозвернення після того, як у соцмережах поширилося відео блогерки Діани про нібито "секретну доставку" учасниць на зйомки проєкту "Супермама".

Карпачов про блогерку Діанку

У своєму ролику блогерка розповідає, що дівчат нібито саджають у бус, зав’язують очі та везуть у невідомому напрямку до студії.

Після цього, за її словами, учасницям знімають пов’язки, а інколи навіть надягають мішок на голову, щоб вони не бачили дороги до місця зйомок.

Це відео викликало хвилю критики на адресу Карпачова та проєкту "Супермама".

У відповідь телеведучий заявив, що блогерка, яка поширила відео, не брала і не бере участі у програмі.

За словами Карпачова, подібний контент створюється для збору грошей і вводить людей в оману.

Він також зазначив, що через такі відео частина аудиторії починає вірити у неправдиву інформацію, розчаровується у ньому та може переводити гроші шахраям.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що блогер Тимофій Кучер опублікував заяву, в якій розкритикував роботу поліції у Дніпрі та заявив про конфлікти під час своєї діяльності.
За його словами, правоохоронна система у місті потребує змін, і цим питанням, на його думку, мали б зайнятися вже давно. Кучер також заявив, що під час роботи на місцях прильотів та інших подій стикається з перешкодами з боку окремих поліцейських. У своєму дописі він звернувся до співробітників поліції та попередив, що у разі подальших перешкод у його діяльності готовий оприлюднювати інформацію про відповідальних осіб. Блогер зазначив, що має можливість зібрати та опублікувати дані щодо тих, хто, на його думку, перешкоджає його роботі.



