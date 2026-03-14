Карпачов ошарашений: на «Супермама» везуть дівчат з мішком на голові

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Психолог і телеведучий Дмитро Карпачов опублікував відеозвернення після того, як у соцмережах поширилося відео блогерки Діани про нібито "секретну доставку" учасниць на зйомки проєкту "Супермама".
Карпачов про блогерку Діанку
У своєму ролику блогерка розповідає, що дівчат нібито саджають у бус, зав’язують очі та везуть у невідомому напрямку до студії.
Після цього, за її словами, учасницям знімають пов’язки, а інколи навіть надягають мішок на голову, щоб вони не бачили дороги до місця зйомок.
Це відео викликало хвилю критики на адресу Карпачова та проєкту "Супермама".
У відповідь телеведучий заявив, що блогерка, яка поширила відео, не брала і не бере участі у програмі.
За словами Карпачова, подібний контент створюється для збору грошей і вводить людей в оману.
Він також зазначив, що через такі відео частина аудиторії починає вірити у неправдиву інформацію, розчаровується у ньому та може переводити гроші шахраям.