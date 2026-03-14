Карпачев ошарашенный: на «Супермама» везут девушек с мешком на голове

Психолог и телеведущий Дмитрий Карпачев опубликовал видеообращение после того, как в соцсетях распространилось видео блоггерши Дианы о якобы "секретной доставке" участниц на съемки проекта "Супермама".

Карпачев о блогерше Диане

В своем ролике блоггер рассказывает, что девушек якобы сажают в бус, завязывают глаза и везут в неизвестном направлении в студию.

После этого, по ее словам, участницам снимают повязки, а иногда даже надевают мешок на голову, чтобы они не видели дорогу к месту съемок.

Это видео вызвало волну критики по адресу Карпачева и проекту "Супермама".

В ответ телеведущий заявил, что блоггерша, распространившая видео, не принимала и не участвует в программе.

По словам Карпачева, подобный контент создается для сбора денег и вводит людей в заблуждение.

Он также отметил, что из-за таких видео часть аудитории начинает верить в ложную информацию, разочаровывается в нем и может переводить деньги мошенникам.

