Карпачев ошарашенный: на «Супермама» везут девушек с мешком на голове

Ткачова Марія
Психолог и телеведущий Дмитрий Карпачев опубликовал видеообращение после того, как в соцсетях распространилось видео блоггерши Дианы о якобы "секретной доставке" участниц на съемки проекта "Супермама".
Карпачев о блогерше Диане
В своем ролике блоггер рассказывает, что девушек якобы сажают в бус, завязывают глаза и везут в неизвестном направлении в студию.
После этого, по ее словам, участницам снимают повязки, а иногда даже надевают мешок на голову, чтобы они не видели дорогу к месту съемок.
Это видео вызвало волну критики по адресу Карпачева и проекту "Супермама".
В ответ телеведущий заявил, что блоггерша, распространившая видео, не принимала и не участвует в программе.
По словам Карпачева, подобный контент создается для сбора денег и вводит людей в заблуждение.
Он также отметил, что из-за таких видео часть аудитории начинает верить в ложную информацию, разочаровывается в нем и может переводить деньги мошенникам.